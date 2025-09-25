Заморозки ударят не только по почве: какие области накроет холод и когда (карта)

На фоне ощутимого похолодания в Украине синоптики предупреждают жителей многих областей об опасных стихийных метеорологических явлениях - заморозках на почве и даже в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Предупреждение УкрГМЦ о заморозках в разных областях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

При этом более теплой ночная температура снова будет на юге страны и на Закарпатье.

Следующей ночью - 27 сентября - в большинстве областей Украины также ожидаются заморозки на поверхности почвы (0-3°C).

Заморозки в Украине 26 сентября - на почве и в воздухе (карта: facebook.com/UkrHMC)

Между тем заморозки в воздухе (0-3°C) прогнозируют для таких областей:

Так, ночью 26 сентября заморозки на поверхности почвы 0-3°C вероятны во всех областях, кроме:

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в ближайшее время по Украине ожидаются стихийные метеорологические явления.

Где фиксировали холода летом и в начале осени

Напомним, еще 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку от Говерлы встретило первый снег.

На следующий день - 25 августа - во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Тем временем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).

Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан, что "в ближайшие трое суток будет происходить изменение погоды".

Утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.

23 сентября специалисты УкрГМЦ предупредили граждан про заморозки на почве в разных областях (о заморозках в воздухе речь тогда еще не шла).

