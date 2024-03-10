Заморожені активи Росії не компенсують збитки в Україні, - Устенко

Конфісковані Західними країнами активи державних компаній та кошти центрального банку Росії не зможуть повністю покрити збитки, завдані Україні.

Про це сказав економічний радник президента Олег Устенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Тут мова йде приблизно про 750 мільярдів доларів, якщо говорити про прямі збитки. Якщо додати ще й непрямі – цифра збільшиться до 1 трильйона", - додав посадовець.

За словами Устенка, навіть ті активи, які перебувають у замороженому стані, не зможуть покрити усі збитки, які нанесла Росія Україні.

Конфіскація активів Росії

Нагадаємо, питання конфіскації російських активів на користь України стає більш актуальним через відсутність нової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Усього з початку війни країни Заходу заморозили близько 750 мільярдів доларів російських активів.

Так, 28 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС почати розмову про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України.

Вона зазначила, що "не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя".

Крім того, у четвер, 7 березня уряд України провів нараду щодо конфіскації російських активів на 300 млрд євро.

До слова, Рада кантонів Швейцарії підтримала ідею про передачу конфіскованих російських активів Україні. Рішення парламенту дає уряду можливість створити міжнародно-правову базу для використання активів держав-агресорів для виплати репарацій країнам, що постраждали. Він розроблятиме ініціативу, що передбачає законне передання заморожених коштів центрального банку агресора країні, на яку напали.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс зазначив, що Росія має відшкодувати завдані збитки, і країна бере участь у міжнародних дискусіях щодо механізмів компенсації. У Швейцарії зберігається понад 8 мільярдів доларів резервів та активів російського центрального банку.