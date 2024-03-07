Уряд України провів нараду щодо конфіскації російських активів на 300 млрд євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Шмигаля в Telegram .

"Обговорили наші плани по роботі з G7, ЄС та Бельгією", - написав він.

Шмигаль повідомив, що у країнах-партнерах заморожено близько 300 млрд євро російських суверенних активів.

"Наша ціль та позиція однозначна – доступ до всіх цих активів. Посилюємо нашу юридичну позицію та готуємо необхідні правові механізми. Маємо чіткий план дій та перші результати", - додав він.

Шмигаль зазначив, що разом зі Світовим банком порахували: відновлення України буде коштувати щонайменше 486 млрд доларів і активи країни-агресора мають стати основним джерелом відновлення.

Використання російських активів

Нагадаємо, після початку війни Росії проти України країни Заходу заморозили російські активи приблизно 300 млрд євро. У "Великій сімці" вже більше року точаться дебати про те, чи можна конфіскувати активи російського центрального банку, заморожені під час російського вторгнення в Україну, не підриваючи при цьому довіри до міжнародної фінансової системи.

Левова частка активів - по суті, цінних паперів, які інвестував російський центробанк - заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, який отримав від цих активів 3,25 млрд євро прибутку. Єврокомісія має намір запропонувати країнам ЄС використати майбутній прибуток від російських активів для оборонної промисловості України.

Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що готовий надати Україні позику на суму заморожених активів російського центрального банку у Великій Британії на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Україні репарації після закінчення війни.

За оцінками Світового банку, економічні втрати України від російського вторгнення становлять 499 млрд доларів.