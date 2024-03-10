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Замороженные активы России не компенсируют ущерб в Украине, - Устенко

Воскресенье 10 марта 2024 00:55
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Замороженные активы России не компенсируют ущерб в Украине, - Устенко Фото: замороженные активы России не компенсируют ущерб в Украине, - Устенко (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Конфискованные Западными странами активы государственных компаний и средства центрального банка России не смогут полностью покрыть ущерб, нанесенный Украине.

Об этом сказал экономический советник президента Олег Устенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Здесь речь идет примерно о 750 миллиардах долларов, если говорить о прямом ущербе. Если добавить еще и косвенные – цифра увеличится до 1 триллиона", - добавил чиновник.

По словам Устенко, даже те активы, которые находятся в замороженном состоянии, не смогут покрыть все убытки, которые нанесла Россия Украине.

Конфискация активов России

Напомним, вопрос конфискации российских активов в пользу Украины становится более актуальным из-за отсутствия новой помощи от Соединенных Штатов Америки.

Всего с начала войны страны Запада заморозили около 750 миллиардов долларов российских активов.

Так, 28 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала ЕС начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины.

Она отметила, что "не может быть сильнее символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни".

Кроме того, в четверг, 7 марта правительство Украины провело совещание по конфискации российских активов на 300 млрд евро .

К слову, Совет кантонов Швейцарии поддержал идею о передаче конфискованных российских активов Украине . Решение парламента дает правительству возможность создать международно-правовую базу для использования активов государств-агрессоров для выплаты репараций пострадавшим странам. Он будет разрабатывать инициативу, предусматривающую законную передачу замороженных средств центральному банку агрессора стране, на которую напали.

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис отметил, что Россия должна возместить нанесенный ущерб, и страна принимает участие в международных дискуссиях по механизмам компенсации. В Швейцарии хранится более 8 млрд долларов резервов и активов российского центрального банка.

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