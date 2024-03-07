Парламент Швейцарії підтримав конфіскацію активів Росії на користь України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 .

У ході голосування у верхній палаті парламенту 29 швейцарських депутатів підтримали ініціативу, 19 - виступили проти, а ще три - утрималися. Нижня палата парламенту підтримала таку ідею ще минулого року.

Рішення парламенту дає уряду можливість створити міжнародно-правову базу для використання активів держав-агресорів для виплати репарацій країнам, що постраждали.

Уряд розроблятиме ініціативу, згідно з якою заморожені кошти центрального банку агресора або активи його державних компаній могли б бути законно передані державі, яка зазнала нападу.

"Факти справді дуже зрозумілі. Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона має відшкодувати завдані збитки. Наразі ведуться міжнародні дискусії про механізми компенсації, і Швейцарія бере в них участь, використовуючи свої знання, навички та весь свій досвід у цій галузі", - розповів під час виступу у Раді кантонів міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Варто зауважити, що у Швейцарії зберігається понад 8 мільярдів доларів резервів та активів російського центрального банку.

Конфіскація російських активів

Нагадаємо, останнім часом питання конфіскації російських активів на користь України стає дедалі актуальнішим на тлі відсутності нової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Усього з початку війни в країнах Заходу заморозили близько 300 млрд доларів російських активів.

Нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала направити активи РФ на військову допомогу Україні.

При цьому сьогодні, 7 березня, український уряд провів нараду щодо конфіскації активів країни-агресора.