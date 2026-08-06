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Вместо жары идет стихия: что изменится уже завтра и какие области накроет опасная непогода

16:44 06.08.2026 Чт
4 мин
Местами уже объявили "желтый" уровень опасности, но к чему готовиться?
aimg Ирина Костенко
Вместо жары идет стихия: что изменится уже завтра и какие области накроет опасная непогода На некоторые регионы надвигается непогода (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине в ближайшее время будет меняться. Сильную жару хоть и не за один день, но все же вытеснят в конце концов летние грозовые дожди.

Подробнее о прогнозе на завтра и что именно и как изменится позже, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Непогода 7 августа: к Украине приближаются дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/с - днем они вероятны в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях (объявлен I уровень опасности, "желтый").
  • Где начнет спадать жара: температура воздуха на западе 7 августа снизится до +27...+32°С, тогда как на остальной территории будет продолжаться сильная жара (+35...+38°С).
  • Прогноз на 8 августа: дожди с грозами распространятся на большую часть страны, а жара спадет также на севере и в большинстве центральных областей.
  • Что изменится 9 августа: осадков станет ощутимо меньше, дневная температура существенно снизится (+24...+29°С), хотя на юге и юго-востоке страны еще до +33°С.
  • Погода в Киеве и области: 7 августа днем ожидаются умеренные и значительные дожди, грозы, град и шквалы при температуре до +35...+38°С, хотя уже 8-9 августа в столице будет ощутимый спад жары (до +24...+26°С днем).

Опасные дожди и грозы 7 августа

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 7 августа будет с переменной облачностью.

Ветер ожидается южный, с переходом на северный. Со скоростью в среднем около 5-10 м/с.

Осадки - умеренные, а местами и значительные дожди - в ближайшую ночь могут быть в западных областях (из-за влияния атмосферного фронта).

Между тем днем 7 августа возможны опасные метеорологические явления - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с:

  • в западных областях;
  • в северных областях;
  • в Винницкой области;
  • в Черкасской области.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Вместо жары идет стихия: что изменится уже завтра и какие области накроет опасная непогодаОпасные метеорологические явления в Украине 7 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)

Украинцам напомнили также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

На остальной территории Украины погода завтра - без осадков.

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В каких областях начнет отступать жара

Исходя из данных Укргидрометцентра, температура по Украине в ближайшую ночь ожидается около +20...+25°С.

Днем в среднем по Украине сильная жара - до +35...+38°С.

Тем временем в западных областях столбики термометров уже могут показывать меньше - около +27...+32°С.

Вместо жары идет стихия: что изменится уже завтра и какие области накроет опасная непогодаПрогноз погоды в Украине на 7 августа (инфографика: РБК-Украина)

Как будет меняться синоптическая ситуация дальше

Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие трое суток, осадков дальше - станет больше.

Так, 8 августа умеренные, а местами - значительные грозовые дожди, вероятные на большей части территории страны.

В отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью несколько снизится - до +18…+25°С.

Сильная жара спадет уже не только на западе, но и в северных и в большинстве центральных областей Украины.

Хотя на юге и востоке днем еще может быть +35…+38°С.

9 августа погода ожидается преимущественно без осадков.

Лишь на востоке и юго-востоке страны днем местами кратковременный дождь, гроза.

Температура воздуха ночью +13...+20°С. Днем +24...+29°С.

Только на юге и юго-востоке страны - до +33°С.

Вместо жары идет стихия: что изменится уже завтра и какие области накроет опасная непогодаПрогноз погоды в Украине на 7-9 августа (скриншот: meteo.gov.ua)

К чему готовиться в Киеве и области

По территории Киевской области погода 7 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается жаркая:

  • ночью - "тропические" +20...+25°С;
  • днем - сильная жара +35...+38°С.

Осадки ночью не прогнозируют.

Однако днем вероятны умеренные, местами значительные дожди с грозами. В отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

В целом же ветер прогнозируют южный, с переходом на северный, 5-10 м/с.

По территории города Киев темпаретура ожидается:

  • ночью +23...+25°С;
  • днем - до +35°С.

Ночью без осадков. Днем - кратковременный дождь, гроза, град и шквалы 15-20 м/с.

Вместо жары идет стихия: что изменится уже завтра и какие области накроет опасная непогодаОпасные метеорологические явления по Киеву и области (карта: facebook.com/UkrHMC)

В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице будут снижаться.

  • и ночью;
  • и днем.

Вместо жары идет стихия: что изменится уже завтра и какие области накроет опасная непогодаГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

8 августа может быть около +21°С ночью и +26°С днем.

9 августа - около +19°С ночью и +24°С днем.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Волыни зафиксировали новые температурные рекорды (такого "пекла" не было более 60 лет).

Кроме того, мы объясняли, каким может быть август в Украине в целом.

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