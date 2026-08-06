Вместо жары идет стихия: что изменится уже завтра и какие области накроет опасная непогода
Погода в Украине в ближайшее время будет меняться. Сильную жару хоть и не за один день, но все же вытеснят в конце концов летние грозовые дожди.
Подробнее о прогнозе на завтра и что именно и как изменится позже, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Непогода 7 августа: к Украине приближаются дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/с - днем они вероятны в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях (объявлен I уровень опасности, "желтый").
- Где начнет спадать жара: температура воздуха на западе 7 августа снизится до +27...+32°С, тогда как на остальной территории будет продолжаться сильная жара (+35...+38°С).
- Прогноз на 8 августа: дожди с грозами распространятся на большую часть страны, а жара спадет также на севере и в большинстве центральных областей.
- Что изменится 9 августа: осадков станет ощутимо меньше, дневная температура существенно снизится (+24...+29°С), хотя на юге и юго-востоке страны еще до +33°С.
- Погода в Киеве и области: 7 августа днем ожидаются умеренные и значительные дожди, грозы, град и шквалы при температуре до +35...+38°С, хотя уже 8-9 августа в столице будет ощутимый спад жары (до +24...+26°С днем).
Опасные дожди и грозы 7 августа
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 7 августа будет с переменной облачностью.
Ветер ожидается южный, с переходом на северный. Со скоростью в среднем около 5-10 м/с.
Осадки - умеренные, а местами и значительные дожди - в ближайшую ночь могут быть в западных областях (из-за влияния атмосферного фронта).
Между тем днем 7 августа возможны опасные метеорологические явления - грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с:
- в западных областях;
- в северных областях;
- в Винницкой области;
- в Черкасской области.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.
Опасные метеорологические явления в Украине 7 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)
Украинцам напомнили также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
На остальной территории Украины погода завтра - без осадков.
В каких областях начнет отступать жара
Исходя из данных Укргидрометцентра, температура по Украине в ближайшую ночь ожидается около +20...+25°С.
Днем в среднем по Украине сильная жара - до +35...+38°С.
Тем временем в западных областях столбики термометров уже могут показывать меньше - около +27...+32°С.
Прогноз погоды в Украине на 7 августа (инфографика: РБК-Украина)
Как будет меняться синоптическая ситуация дальше
Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие трое суток, осадков дальше - станет больше.
Так, 8 августа умеренные, а местами - значительные грозовые дожди, вероятные на большей части территории страны.
В отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью несколько снизится - до +18…+25°С.
Сильная жара спадет уже не только на западе, но и в северных и в большинстве центральных областей Украины.
Хотя на юге и востоке днем еще может быть +35…+38°С.
9 августа погода ожидается преимущественно без осадков.
Лишь на востоке и юго-востоке страны днем местами кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха ночью +13...+20°С. Днем +24...+29°С.
Только на юге и юго-востоке страны - до +33°С.
Прогноз погоды в Украине на 7-9 августа (скриншот: meteo.gov.ua)
К чему готовиться в Киеве и области
По территории Киевской области погода 7 августа, по данным УкрГМЦ, ожидается жаркая:
- ночью - "тропические" +20...+25°С;
- днем - сильная жара +35...+38°С.
Осадки ночью не прогнозируют.
Однако днем вероятны умеренные, местами значительные дожди с грозами. В отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.
В целом же ветер прогнозируют южный, с переходом на северный, 5-10 м/с.
По территории города Киев темпаретура ожидается:
- ночью +23...+25°С;
- днем - до +35°С.
Ночью без осадков. Днем - кратковременный дождь, гроза, град и шквалы 15-20 м/с.
Опасные метеорологические явления по Киеву и области (карта: facebook.com/UkrHMC)
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице будут снижаться.
- и ночью;
- и днем.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
8 августа может быть около +21°С ночью и +26°С днем.
9 августа - около +19°С ночью и +24°С днем.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на Волыни зафиксировали новые температурные рекорды (такого "пекла" не было более 60 лет).
Кроме того, мы объясняли, каким может быть август в Украине в целом.
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