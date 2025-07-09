В Україні проводять масштабні обшуки на митницях трьох областей, - джерела
На митницях низки областей України проводяться масштабні обшуки в рамках роботи із недопущенням спроб підриву національної безпеки країни.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.
Наразі обшуки проводяться на митницях:
- Одеської;
- Волинської;
- Чернівецької областей.
До роботи залучені Служба безпеки України (СБУ), Офіс генерального прокурора (ОГП), Національна поліція та Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Фото: в Україні проводять масштабні обшуки на митницях трьох областей (джерела)
Як пояснили джерела, обшуки є частиною роботи СБУ із недопущення:
- впливу іноземних спецслужб на працівників митниці;
- запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у лютому 2023-го СБУ й Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосили про початок масштабної спецоперації під час якої проводились обшуки та перевірки по усій вертикалі митниці. Того ж місяця було викрито "схеми" на митницях у Чернівецькій та Одеській областях.
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