ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні проводять масштабні обшуки на митницях трьох областей, - джерела

Середа 09 липня 2025 13:51
UA EN RU
В Україні проводять масштабні обшуки на митницях трьох областей, - джерела Ілюстративне фото: в Україні проводять масштабні обшуки на митницях трьох областей (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

На митницях низки областей України проводяться масштабні обшуки в рамках роботи із недопущенням спроб підриву національної безпеки країни.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Наразі обшуки проводяться на митницях:

  • Одеської;
  • Волинської;
  • Чернівецької областей.

До роботи залучені Служба безпеки України (СБУ), Офіс генерального прокурора (ОГП), Національна поліція та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Фото: в Україні проводять масштабні обшуки на митницях трьох областей (джерела)

Як пояснили джерела, обшуки є частиною роботи СБУ із недопущення:

  • впливу іноземних спецслужб на працівників митниці;
  • запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у лютому 2023-го СБУ й Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосили про початок масштабної спецоперації під час якої проводились обшуки та перевірки по усій вертикалі митниці. Того ж місяця було викрито "схеми" на митницях у Чернівецькій та Одеській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ДБР Бюро економічної безпеки Офіс Генпрокурора
Новини
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос