В Україні проводять масштабні обшуки на митницях трьох областей, - джерела

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у лютому 2023-го СБУ й Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосили про початок масштабної спецоперації під час якої проводились обшуки та перевірки по усій вертикалі митниці. Того ж місяця було викрито "схеми" на митницях у Чернівецькій та Одеській областях.

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