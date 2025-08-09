ua en ru
Вместо штрафа - многотысячная взятка: прокуроры задержали работницу Одесской таможни

Суббота 09 августа 2025 11:46
Вместо штрафа - многотысячная взятка: прокуроры задержали работницу Одесской таможни Фото: прокуроры задержали работницу Одесской таможни (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Работница Одесской таможни Гостаможслужбы Украины требовала 270 тысяч гривен взятки у представителей компаний, ее задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемая, пользуясь служебным положением, требовала и получила от представителя двух компаний более 270 тысяч гривен. В свою очередь, она обещала не принимать меры по максимальному начислению штрафов за нарушение таможенного законодательства.

За это работница таможни получила подозрение, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 787 тысяч гривен.

Масштабные обыски на таможнях

Напомним, 9 июля на таможнях ряда областей Украины проводятся масштабные обыски. К работе были привлечены СБУ, Офис генерального прокурора, Национальная полиция и Бюро экономической безопасности.

В частности, в Киеве правоохранители задержали топ-чиновника Государственной таможенной службы из-за схем с военнообязанными и нелегальными мигрантами.

Позже стало известно, что Служба безопасности разоблачила преступные схемы на таможнях в четырех областях Украины. Так, в Киеве на взятке задержан заместитель директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы. По материалам дела, чиновник "зарабатывал" на уклонистах и иностранных мигрантах.

Также двух инспекторов Закарпатской таможни задержали при попытке незаконной переправки военнообязанного за границу. По договоренности побег должен был стоить 8 тысяч долларов.

Государственная таможенная служба
