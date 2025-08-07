"Продали" шлях за кордон - отримали справу в суді: на Закарпатті викрили митників

Двох інспекторів Закарпатської митниці затримали при спробі незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон. За домовленістю втеча мала коштувати 8 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Facebook.

За хабар інспектори обіцяли киянину безперешкодний виїзд до Угорщини. Допомагав їм у цьому цивільний спільник.

"За планом, військовозобов’язаний киянин потягом прибув до Закарпаття. Через деякий час, один із підозрюваних перевіз його до лінії держкордону. Далі, дотримуючись інструкцій, киянин повинен був пішки пройти до Угорщини через лісосмугу поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці затримали митників та їх спільника-водія після передачі їм раніше обумовленої суми", - йдеться у повідомленні пресс-служби ОГП.

Обвинувальний акт проти хабарників скеровано до суду, а їх взято під варту із альтернативами застав.

Фото: інспекторів затримали після отримання частини хабаря (Facebook Офіс Генпрокурора)