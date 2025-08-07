ua en ru
"Продали" шлях за кордон - отримали справу в суді: на Закарпатті викрили митників

Україна, Четвер 07 серпня 2025 14:33
"Продали" шлях за кордон - отримали справу в суді: на Закарпатті викрили митників Фото: митники вимагали 8 тисяч доларів (https://customs.gov.ua/)
Автор: РБК-Україна

Двох інспекторів Закарпатської митниці затримали при спробі незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон. За домовленістю втеча мала коштувати 8 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Facebook.

За хабар інспектори обіцяли киянину безперешкодний виїзд до Угорщини. Допомагав їм у цьому цивільний спільник.

"За планом, військовозобов’язаний киянин потягом прибув до Закарпаття. Через деякий час, один із підозрюваних перевіз його до лінії держкордону. Далі, дотримуючись інструкцій, киянин повинен був пішки пройти до Угорщини через лісосмугу поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці затримали митників та їх спільника-водія після передачі їм раніше обумовленої суми", - йдеться у повідомленні пресс-служби ОГП.

Обвинувальний акт проти хабарників скеровано до суду, а їх взято під варту із альтернативами застав.

&quot;Продали&quot; шлях за кордон - отримали справу в суді: на Закарпатті викрили митниківФото: інспекторів затримали після отримання частини хабаря (Facebook Офіс Генпрокурора)

Раніше повідомлялось, що в Одесі працівник ТЦК масово продавав відстрочки військовозобов'язаним по 12-16 тисяч доларів. l

Також недавно СБУ спільно з Нацполіцією викрила та заблокувала нові канали ухилення від мобілізації. Мова йде про фейкові інвалідності, посвідчення і так далі.

