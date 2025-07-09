Масштабні обшуки на митницях: правоохоронці викрили схеми у 4 областях

Служба безпеки спільно з ОГП, ДБР, Нацполіцією та БЕБ викрила злочинні схеми на митницях у чотирьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки спільно з ОГП, ДБР, Нацполіцією та БЕБ провела масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці. Протягом доби СБУ затримала високопосадовця Держмитслужби у Києві та заблокувала оборудки одразу у трьох прикордонних областях", - йдеться в повідомленні.

Фото: правоохоронці викрили злочинні схеми на митницях у 4 областях України (t.me/SBUkr)

Так, у Києві на хабарі затримано заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби. За матеріалами справи, чиновник "заробляв" на ухилянтах та іноземних мігрантах.

Задокументовано, як посадовець за гроші пропонував військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Для цього він оформлював ухилянтів "публічними дипломатами" у столичне громадське об’єднання, яке працює від імені відомої міжнародної організації.

Також чиновник підозрюється в отриманні хабарів від нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які планували виїхати до Євросоюзу. За різні суми він обіцяв нелегалам сприяння в уникненні депортації та безперешкодному виїзді до ЄС.

Наразі посадовцю та його спільнику-"посереднику" готуються підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Крім цього, під час спецоперації ліквідовано ще пʼять оборудок на митницях у різних регіонах України.

Зокрема, в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці, які вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України.

Також у регіоні проведено обшуки у посадовців одного з митних постів, які брали хабарі за митне оформлення продукції без сплати митних платежів.

На Волині викрито посадовців регіональної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто, чим завдали збитків державному бюджету на щонайменше 2,7 млн гривень.

У Чернівецькій області викрито посадових осіб митниці, які сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 млн гривень.

Як повідомляється, зазначені реалізації проводилися у межах системної роботи СБУ із забезпечення контррозвідувального захисту прикордонної інфраструктури, а також для протидії системним загрозам управлінню державою.

Серед іншого, йдеться про недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників державних органів на кордоні, запобігання нелегальній міграції, контрабанді зброї, наркотиків та інших спроб підриву національної безпеки України.

Лише за перше півріччя 2025 року за матеріалами СБУ Держмитслужба склала 113 адмінпротоколів про порушення митних правил, за результатами яких у державний бюджет донараховано понад 157 млн гривень. Також за цей період Служба безпеки вилучила предметів контрабанди на понад 62 млн гривень.

Загалом за 6 місяців цього року співробітники СБУ здійснювали оперативний супровід у понад 800 провадженнях, пов’язаних зі злочинами на кордоні.

Що стосується фактів, щойно викритих у Києві та трьох областях України, то за ними тривають розслідування, розпочаті правоохоронцями за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 3 ст. 201-3 (контрабанда товарів);

ст. 190 (шахрайство);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.