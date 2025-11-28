Замість Єрмака. ЗМІ розкрили, хто зустрінеться з посланцями Трампа в Маямі

Зазначається, що у Маямі Умеров проведе зустріч зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером. Спочатку, за даними Міллера, зустріч скасували, але потім виявилося, що вона все ж відбудеться.

"Мені повідомили, що Рустем Умеров все ж зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цього тижня", - написав він.

До цього видання Axios написало, що Єрмак повинен був полетіти в Маямі на зустріч з Віткоффом та Кушнером. Але через його несподівану відставку 28 листопада проведення зустрічі опинилося під питанням.

Безпосередньо президент України Володимир Зеленський 28 листопада заявив, що представляти українську делегацію на переговорах будуть начальник Генерального штабу ЗСУ, розвідка, РНБО та представники Міністерства закордонних справ. До цього керівником делегації був Єрмак.