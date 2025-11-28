ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Після обшуків у Єрмака про підозру нікому не повідомляли, - джерела

Київ, П'ятниця 28 листопада 2025 12:42
UA EN RU
Після обшуків у Єрмака про підозру нікому не повідомляли, - джерела Фото: керівник ОП Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

НАБУ та САП провели обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Жодній особі підозру не оголошували.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

"НАБУ і САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у керівника Офісу президента України. Про підозру жодній особі не повідомляли", - інформують джерела.

Слідчі дії тривають, додають співрозмовники.

Обшуки в Андрія Єрмака

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада стало відомо, що НАБУ та САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Спочатку інформація з’явилася у ЗМІ та в Телеграм-каналах народних депутатів Ярослава Железняка ("Голос") та Олексія Гончаренка ("ЄС").

Журналісти УП зафіксували, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ та САП. Згодом самі антикорупційні органи підтвердили, що обшуки проводяться в межах слідства та санкціоновані судом.

Єрмак повідомив, що слідчі дії відбуваються у нього вдома. За його словами, він повністю сприяє слідству, а адвокати взаємодіють із правоохоронцями.

За даними джерел РБК-Україна та Financial Times, обшуки можуть бути пов’язані з розслідуванням "Мідас" - масштабної справи про корупцію в енергетичному секторі України. Слідство підозрює у схемі співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча та колишніх топпосадовців.

У ЗМІ та серед українських політиків поширилися повідомлення, що на "плівках Міндіча" нібито фігурує персонаж під псевдонімом "Алі-Баба", який дає вказівки щодо атак на САП і НАБУ. Ним, припускають, нібито може бути Єрмак.

Проте директор НАБУ Семен Кривонос не підтвердив і не спростував його причетність.

Слідчі дії тривають, деталі антикорупційні органи обіцяють оприлюднити пізніше.

Все, що відомо про обшуки у Єрмака - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також ми розповідали про біографію голови Офісу українського президента.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП Андрій Єрмак Офіс президента
Новини
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає