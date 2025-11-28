Після обшуків у Єрмака про підозру нікому не повідомляли, - джерела

НАБУ та САП провели обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Жодній особі підозру не оголошували.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна .

"НАБУ і САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у керівника Офісу президента України. Про підозру жодній особі не повідомляли", - інформують джерела.

Слідчі дії тривають, додають співрозмовники.

Обшуки в Андрія Єрмака

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада стало відомо, що НАБУ та САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Спочатку інформація з’явилася у ЗМІ та в Телеграм-каналах народних депутатів Ярослава Железняка ("Голос") та Олексія Гончаренка ("ЄС").

Журналісти УП зафіксували, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ та САП. Згодом самі антикорупційні органи підтвердили, що обшуки проводяться в межах слідства та санкціоновані судом.

Єрмак повідомив, що слідчі дії відбуваються у нього вдома. За його словами, він повністю сприяє слідству, а адвокати взаємодіють із правоохоронцями.

За даними джерел РБК-Україна та Financial Times, обшуки можуть бути пов’язані з розслідуванням "Мідас" - масштабної справи про корупцію в енергетичному секторі України. Слідство підозрює у схемі співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча та колишніх топпосадовців.

У ЗМІ та серед українських політиків поширилися повідомлення, що на "плівках Міндіча" нібито фігурує персонаж під псевдонімом "Алі-Баба", який дає вказівки щодо атак на САП і НАБУ. Ним, припускають, нібито може бути Єрмак.

Проте директор НАБУ Семен Кривонос не підтвердив і не спростував його причетність.

Слідчі дії тривають, деталі антикорупційні органи обіцяють оприлюднити пізніше.