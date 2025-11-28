Зеленський сказав, хто замість Єрмака буде представляти Україну на перемовинах
Після відставки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака представляти українську делегацію на переговорах будуть начальник Генерального штабу ЗСУ, розвідка, РНБО та представники Міністерства закордонних справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Скоро будуть перемовини (мається на увазі зустріч з представником США Деніелом Дрісколлом, - ред.), будуть наші представники - це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка", - зазначив він.
Зеленський додав, що зустріч з американською стороною відбудеться "найближчим часом", але точну дату не озвучив. Раніше анонсувалося, що новий раунд переговорів відбудеться вже "на цих вихідних" (29-30 листопада). Анонс наступного раунду переговорів робив саме Єрмак.
"І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик - війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип", - додав президент.
Обшуки у Єрмака та його відставка
28 листопада стало відомо, що детективи НАБУ та прокурори САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Пізніше сам Єрмак підтвердив це та повідомив, що обшуки проходять у нього вдома. Він зазначив, що співпрацює зі слідством, а його адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.
Обшуки у Єрмака, за даними джерел, можуть бути пов’язані з розслідуванням "Мідас" - масштабної справи про корупцію в енергетичному секторі України. Детальніше про обшуки, скандал та подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
При цьому попри те, що НАБУ за підсумками обшуків не оголошувало про будь-які підозри, Єрмак ввечері 28 листопада написав заяву про відставку. Зеленський її прийняв, а пізніше на сайті президента з'явився указ про звільнення Єрмака. Хто стане новим керівником ОПУ, поки що невідомо.