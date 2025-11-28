Зеленський сказав, хто замість Єрмака буде представляти Україну на перемовинах

Після відставки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака представляти українську делегацію на переговорах будуть начальник Генерального штабу ЗСУ, розвідка, РНБО та представники Міністерства закордонних справ.

"Скоро будуть перемовини (мається на увазі зустріч з представником США Деніелом Дрісколлом, - ред.), будуть наші представники - це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка", - зазначив він.

Зеленський додав, що зустріч з американською стороною відбудеться "найближчим часом", але точну дату не озвучив. Раніше анонсувалося, що новий раунд переговорів відбудеться вже "на цих вихідних" (29-30 листопада). Анонс наступного раунду переговорів робив саме Єрмак.

"І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик - війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип", - додав президент.