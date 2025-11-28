НАБУ прийшло з обшуками до Єрмака, - ЗМІ

НАБУ і САП проводять обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі 28 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію УП та заяви нардепів Ярослава Железняка і Олексія Гончаренка.

Журналісти Української правди повідомляють, що їм вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака", - тим часом пише нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Аналогічне повідомлення опублікував у Телеграм-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Плівки Міндіча": що відомо про гучний корупційний скандал

Зазначимо, що в ЗМІ та від представників українського політикуму ширилися повідомлення про те, що на так званих "плівках Міндіча" щодо масштабної корупції фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ, і це буцімто може бути Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 10 листопада 2025 року НАБУ заявило про масштабну операцію "Мідас", спрямовану на викриття корупції в енергетичній сфері.

НАБУ проводило обшуки у бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, якого називають близьким товаришем президента Володимира Зеленського.

Відомо, що Міндіч виїхав з України кілька годин до обшуків. Слідчі також прийшли до Германа Галущенка та компанії "Енергоатом".

За даними слідства, організація систематично отримувала "відкати" від контрагентів "Енергоатому" від 10% до 15% вартості контрактів.

Компанії платили, щоб уникнути блокування платежів або втрати статусу постачальника. Гроші легалізовували через київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього нардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

Слідство називає ключовими фігурантами Міндіча ("Карлсон") та бізнесмена Олександра Цукермана ("Шугармен").

За даними правоохоронців, протягом 2025 року Міндіч, за даними САП, впливав на міністра енергетики Германа Галущенка та колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Крім того, колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру у незаконному збагаченні, йому обрали запобіжний захід. За Чернишова вже встигли внести заставу. Ще сімом учасникам схеми НАБУ також повідомило про підозри.