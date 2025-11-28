Вместо Ермака. СМИ раскрыли, кто встретится с посланниками Трампа в Майами

Отмечается, что в Майами Умеров проведет встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Сначала, по данным Миллера, встречу отменили, но потом оказалось, что она все же состоится.

"Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланцами Трампа на этой неделе", - написал он.

До этого издание Axios написало, что Ермак должен был полететь в Майами на встречу с Уиткоффом и Кушнером. Но из-за его неожиданной отставки 28 ноября проведение встречи оказалось под вопросом.

Непосредственно президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября заявил, что представлять украинскую делегацию на переговорах будут начальник Генерального штаба ВСУ, разведка, СНБО и представители Министерства иностранных дел. До этого руководителем делегации был Ермак.