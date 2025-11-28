Єрмак мав завтра летіти на зустріч із Віткоффом і зятем Трампа, - Axios

Ексголова Офісу президента України Андрій Єрмак повинен був на цих вихідних полетіти до Маямі, щоб обговорити зі спецпосланниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером деякі нюанси американського "мирного плану".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Axios .

Видання нагадало, що до відставки саме Єрмак очолював переговорну групу від України щодо мирної угоди з РФ. На минулих вихідних він вів переговори з представниками США в Женеві, завдяки чому вдалося внести зміни до "мирного плану" з 28 пунктів.

Планувалося, що Єрмак на цих вихідних поїде в США домовлятися щодо нюансів мирного плану. Але відставка, схоже, перекреслила ці плани.

" Очікувалося, що Єрмак прибуде до Маямі цими вихідними разом з кількома радниками Зеленського та проведе переговори з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомили українські чиновники", - пише видання.