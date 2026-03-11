ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Замість чиновників - алгоритми: ШІ в "Дії" закриває 90% запитів за 5 секунд

08:31 11.03.2026 Ср
2 хв
У Мінцифри розповіли, як ШІ вплинув на роботу служби підтримки
aimg Тетяна Веремєєва aimg Катерина Гончарова
Замість чиновників - алгоритми: ШІ в "Дії" закриває 90% запитів за 5 секунд Фото: ШІ спростив значну частину процесів у "Дії" (РБК-Україна)

Штучний інтелект уже допомагає обробляти більшість звернень користувачів у державних цифрових сервісах. Сьогодні алгоритми закривають понад 90% запитів у службі підтримки, а люди долучаються лише у складних випадках.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів керівник напряму ШІ Міністерства цифрової трансформації України Данило Цьвок.

Читайте також: "Дія.Підпис" працюватиме по-новому: що треба знати українцям

Головне:

  • Ефективність у підтримці: штучний інтелект самостійно закриває понад 90% звернень користувачів, обробивши вже понад мільйон запитів.
  • Швидкість роботи: алгоритм надає відповідь майже миттєво - упродовж 5 секунд, розуміючи живу мову та контекст.
  • Пришвидшення бюрократії: завдяки ШІ термін перевірки нормативних актів юристами скоротився з тижнів до 72 годин.
  • Мета автоматизації: використання ШІ дозволяє масштабувати державні сервіси в умовах війни та обмежених ресурсів без розширення штату.

Як ШІ допомагає в роботі держави

За словами Цьвока, головна мета використання штучного інтелекту в державному секторі - спрощення процесів та пришвидшення послуг для громадян.

Один із прикладів - аналіз нормативних актів. Раніше юристи вручну перевіряли документи обсягом у десятки сторінок на відповідність законодавству, і це могло тривати тижнями. Тепер алгоритм аналізує документ і формує попередній висновок. Завдяки цьому термін перевірки скоротився до приблизно 72 годин.

"Звісно, висновок переглядає людина, але алгоритм значно пришвидшив саму процедуру", - пояснив він.

Як працює ШІ у підтримці користувачів

Найпомітніший ефект штучний інтелект показав у службі підтримки цифрових сервісів, зокрема в екосистемі "Дія". Спочатку команда планувала автоматизувати приблизно половину звернень, але результат перевершив очікування.

"Сьогодні ШІ закриває понад 90% звернень. Алгоритм відповідає майже миттєво - до 5 секунд, розуміє живу мову та контекст", - зазначив Цьвок.

За його словами, за цей час система вже опрацювала понад мільйон запитів користувачів.

У міністерстві також наголошують, що в умовах війни та обмежених ресурсів використання штучного інтелекту дозволяє підвищити ефективність роботи держави без розширення штату.

Раніше РБК-Україна писало, що у 2026 році зареєструватися на НМТ можна через застосунок "Дія" у кілька кліків. Під час реєстрації більшість даних підтягнеться автоматично з документів. Для цього абітурієнтам потрібні смартфон, документи в "Дії" та активований "Дія.Підпис".

Також ми розповідали про запуск у "Дії" бета-тестування сервісу для юридичних осіб, які втратили контроль над майном на тимчасово окупованих територіях. Через портал компанії зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків.

