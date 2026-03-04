Втратили майно в окупації? У "Дії" запустять послугу для отримання репарацій

Юридичні особи, які втратили контроль над майном на тимчасово окупованих територіях, тепер можуть подати заяву про репарації через портал "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Дія" .

Старт бета-тестування

Як зазначають на порталі, в Україні запускають запис на бета-тестування нової послуги категорії C3.2.

Вона дозволяє юридичним особам подати заяву до міжнародного Реєстру збитків, якщо їхні активи опинилися на тимчасово окупованих територіях.

"Якщо юридична особа втратила контроль над своїм майном через окупацію після 24 лютого 2022 року, це можна офіційно зафіксувати на міжнародному рівні", - зазначають розробники сервісу.

Долучитися до тестування може керівник компанії або уповноважений представник із цифровим підписом. Запис на участь уже відкритий безпосередньо на порталі "Дія".

Механізм відшкодування

Головна мета сервісу - підготувати підґрунтя для виплати компенсацій. Усі зібрані дані та докази будуть передані спеціальній комісії, яка працює в межах міжнародного Реєстру.

"Після внесення заяви та доказів до Реєстру її передадуть компенсаційній комісії, яка визначатиме розмір належної компенсації", - пояснюють у "Дії".

Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема UK DIGIT та програмою EGAP.