"Дія.Підпис" працюватиме по-новому: що треба знати українцям
В застосунку "Дія" зміниться алгоритм створення та використання "Дія.Підпису". Для активації послуги обов'язковою умовою стане наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Дія" у Telegram.
Як працюватиме новий механізм
Зазначається, що для активації оновленого "Дія.Підпису" користувачу необхідно буде перейти в меню застосунку, відсканувати номер документа (ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки) та прикласти його до телефона для зчитування даних через NFC.
Після цього потрібно пройти фотоперевірку для підтвердження особи та встановити новий 6-значний код.
Раніше для активації використовувався 5-значний пароль.
Хто зможе скористатися послугою
Якщо у користувача вже є активний "Дія.Підпис", він залишатиметься чинним до закінчення терміну дії. Проте при повторному створенні підпису доведеться проходити процедуру за новими правилами.
Обов'язковими вимогами для сервісу тепер є:
- наявність фізичного біометричного документа (ID-картка або паспорт);
- смартфон із підтримкою модуля NFC.
Якщо телефон не підтримує NFC або у людини відсутній біометричний документ, скористатися сервісом буде неможливо.
Впровадження змін пояснюють необхідністю підвищення безпеки та надійності цифрового підпису.
Нові сервіси "Дія"
Нагадаємо, що "Дія" запускає бета-тест онлайн-подачі податкових декларацій. Новий сервіс дозволяє дистанційно оформлювати податкову знижку та повертати частину витрат на навчання, іпотеку чи лікування.
Раніше для отримання податкової знижки потрібно було особисто йти до податкової інспекції з паперами або заповнювати складні форми в Електронному кабінеті ДПС. Тепер усе можна зробити онлайн через "Дію" без черг та паперової тяганини.
Наразі на порталі "Дія" доступні понад 160 різних послуг, а у 2026 році планується запуск ще більшої кількості корисних сервісів.
