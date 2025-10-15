Замішаний заступник мера. ДПСУ викрила схему втечі чоловіків до Молдови

Інші затримання

Нещодавно на Львівщині затримали п'ятьох прикордонників, які сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку через один з пунктів пропуску. ДБР провело понад 40 обшуків.

Раніше на Одещині викрили масштабну схему втечі чоловіків. Військові та цивільні організували "бізнес" із переправлення чоловіків до Придністров’я, заробивши десятки мільйонів гривень.

Ще один житель прикордоння в Одеській області організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії.

Зазначимо, що раніше було викрито депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через ця схема дозволила незаконно виїхати понад 100 особам.