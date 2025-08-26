Переправили 36 ухилянтів за кордон: на Одещині викрили схему на мільйони
На Одещині викрили масштабну схему втеч ухилянтів. Військові та цивільні організували "бізнес" із переправлення чоловіків до Придністров’я, заробивши десятки мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Схема діяла у 2024 році на території Одещини та мала розгалужену мережу учасників - від військовослужбовців до цивільних. Їхнім маршрутом став кордон із невизнаним Придністров’ям.
Як працювала схема
Слідчі з’ясували, що угруповання забезпечило незаконний виїзд щонайменше 36 осіб.
-
Пошук "клієнтів" відбувався через спеціально створені канали у месенджерах.
-
Посередники організовували транспортування до прикордонної смуги, інструктували чоловіків та супроводжували їх під час переходу.
-
Зв’язки у Молдові допомагали легалізувати перебування після перетину кордону.
Вартість таких "послуг" коливалася від 5 до 10 тисяч доларів за одну особу. У суму входив повний "пакет" - від перевезення та онлайн-навігації до подальшого облаштування в Молдові.
Оголошені підозри
Кільком військовослужбовцям уже повідомлено про підозру в організації та замаху на незаконне переправлення людей через державний кордон (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України).
Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави й наклав процесуальні обов’язки.
Правоохоронці встановлюють повне коло учасників, зокрема цивільних посередників та тих, хто прокладав маршрути й забезпечував переправлення.
Нагадаємо, лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно. В Державній прикордонній службі України заявляють про зростання кількості спроб незаконного перетину державного кордону, а адміністративні штрафи не завжди виконують стримуючу функцію.
Також ми писали, що прикордонники в Одеській області викрили жителя прикордоння, який організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Затриманий за 6000 доларів і 900 євро намагався підкупити прикордонника Ізмаїльського загону, щоб переправити через Дунай себе, 19-річного сина й ще п’ятьох чоловіків.
У Києві припинили діяльність організованої схеми уникнення мобілізації. Організатором схеми був місцевий адвокат, який разом із ще одним юристом та трьома лікарями підробляв медичні довідки для військовозобов’язаних чоловіків.
Також правоохоронці викрили провідника пасажирського поїзда, який намагався незаконно вивезти ухилянта за кордон, сховавши його у службовому купе. За свої послуги він просив 7 тисяч доларів.