Замешан заместитель мэра. ГПСУ разоблачила схему побега мужчин в Молдову

Другие задержания

Недавно на Львовщине задержали пятерых пограничников, которые способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста через один из пунктов пропуска. ГБР провело более 40 обысков.

Ранее в Одесской области разоблачили масштабную схему побега мужчин. Военные и гражданские организовали "бизнес" по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.

Еще один житель приграничья в Одесской области организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.

Отметим, что ранее был разоблачен депутат Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему позволила незаконно выехать более 100 лицам.