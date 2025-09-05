Схема незаконного виїзду чоловіків призовного віку: ДБР затримало 5 прикордонників

У Львівські області затримали п'ятьох прикордонників, які сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку через один з пунктів пропуску. ДБР провело понад 40 обшуків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань та Держприкордонслужбу .

Як повідомляють у ДБР, працівники бюро спільно з Управлінням внутрішньої та власної безпеки ДПСУ викрили чергову схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

"Військовослужбовці одного з прикордонних загонів Західного регіонального управління Держприкордонслужби, в умовах воєнного стану, сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку за межі України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, у пункті пропуску на кордоні з Польщею вони умисно порушували правила перевірки документів: не звіряли дані у базах, не вносили відомості про перетин кордону та фактично давали "зелене світло" тим, хто не мав права виїзду.

За даними слідства, таким чином посадовці забезпечили незаконний виїзд щонайменше 80 чоловікам віком від 18 до 60 років.

На початку вересня всіх п’ятьох військовослужбовців затримали за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень:

порушення правил несення прикордонної служби (ч. 3 ст. 419 КК України)

та незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а за ці статті передбачене покарання до 10 років позбавлення волі.

Окрім цього, під час розслідування перевіряється причетність керівної ланки прикордонного загону.

Правоохоронці встановлюють джерела походження активів одного з командирів - квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто та значних коштів, вартість яких суттєво перевищує задекларовані доходи.

У межах провадження проведено понад 40 обшуків.