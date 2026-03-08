Заміна радянському "Піону": ЗСУ спалили найбільш далекобійну САУ армії КНДР (відео)
Українські військові знищили північнокорейську САУ "Коксан", яка знаходилась на озброєнні армії РФ. Артилерійська установка має дальність стрільби до 60 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 413 полку СБС "Рейд".
Читайте також: Уражено кораблі та нафтові об'єкти РФ: СБУ влаштувала атаку на порт "Новоросійськ"
"На Олександрівському напрямку бійці "Рейду" виявили та уразили північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан" з гарматою калібром 170 мм", - йдеться у повідомленні полку.
Зазначається, що це один із найбільш далекобійних зразків артилерії, що є у росіян, з дальністю стрільби до 60 км.
У "Рейді" підкреслили, що такі установки є відносно рідкісними цілями на фронті. Їхнє застосування свідчить про те, що для компенсації втрат власної артилерії, зокрема, через зношування стволів 203-мм самохідних гармат 2С7 "Піон", противник змушений використовувати техніку, передану Північною Кореєю.
Що відомо про "Коксан"
М-1978 "Коксан" – це північнокорейська самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 170мм. Позначення M-1978 та "Коксан" були надані цьому типу САУ американськими військовими аналітиками, оскільки вони вперше дізналися про нього в тому році в Коксані, Північна Корея.
"Коксан" є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою Корейської Народної Армії. Дальність стрільби осколково-фугасним снарядом становила 40 км, а з активно-реактивним снарядом на відстань до 60 км. Вважається що корейці також розробили для неї хімічний боєприпас.
Знищення важливих цілей росіян
Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ виявили та знешкодили зенітно-ракетний комплекс РФ С-400 "Тріумф". Його вартість становить близько мільярда доларів.
Також в ніч на 2 березня Сили оборони України завдали ударів по важливих військових об’єктах РФ у Криму та на Луганщині. Під ураження потрапили рідкісні радіолокаційні станції й не тільки.
Раніше Сили оборони завдали ударів по пункту управління та складах окупантів. Повідомлялося про пожежі на об’єктах від Бєлгорода до тимчасово окупованих територій.