Замена советскому "Пиону": ВСУ сожгли самую дальнобойную САУ армии КНДР (видео)
Украинские военные уничтожили северокорейскую САУ "Коксан", которая находилась на вооружении армии РФ. Артиллерийская установка имеет дальность стрельбы до 60 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 413 полка СБС "Рейд".
Читайте также: Поражены корабли и нефтяные объекты РФ: СБУ устроила атаку на порт "Новороссийск"
"На Александровском направлении бойцы "Рейда" обнаружили и поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "Коксан" с пушкой калибром 170 мм", - говорится в сообщении полка.
Отмечается, что это один из самых дальнобойных образцов артиллерии, что есть у россиян, с дальностью стрельбы до 60 км.
В "Рейде" подчеркнули, что такие установки являются относительно редкими целями на фронте. Их применение свидетельствует о том, что для компенсации потерь собственной артиллерии, в частности, из-за износа стволов 203-мм самоходных пушек 2С7 "Пион", противник вынужден использовать технику, переданную Северной Кореей.
Что известно о "Коксане"
М-1978 "Коксан" - это северокорейская самоходная артиллерийская установка с пушкой калибром 170мм. Обозначения M-1978 и "Коксан" были присвоены этому типу САУ американскими военными аналитиками, поскольку они впервые узнали о нем в том году в Коксане, Северная Корея.
"Коксан" является самой дальнобойной ствольной артиллерийской системой Корейской Народной Армии. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляла 40 км, а с активно-реактивным снарядом на расстояние до 60 км. Считается что корейцы также разработали для нее химический боеприпас.
Уничтожение важных целей россиян
Напомним, ранее бойцы ВСУ обнаружили и обезвредили зенитно-ракетный комплекс РФ С-400 "Триумф". Его стоимость составляет около миллиарда долларов.
Также в ночь на 2 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам РФ в Крыму и на Луганщине. Под поражение попали редкие радиолокационные станции и не только.
Ранее Силы обороны нанесли удары по пункту управления и складам оккупантов. Сообщалось о пожарах на объектах от Белгорода до временно оккупированных территорий.