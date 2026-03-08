Заміна Хаменеї. В Ірані обрали нового лідера, якого Ізраїль уже "взяв на приціл"

Обрання нового лідера

За інформацією ЗМІ, Асамблея експертів підтвердила, що консенсус щодо кандидатури вже досягнутий.

Представники духовенства натякають, що новий очільник Ірану буде фігурою, максимально незручною для Заходу.

"Визначено найбільш підходящого кандидата, схваленого більшістю Асамблеї експертів. Хтось, кому протистоїть ворог, з більшою ймовірністю принесе користь Ірану та ісламу", - заявив член відбіркової комісії аятола Мохсен Хейдарі.

Основним претендентом вважають сина покійного лідера, 56-річного Моджтабу Хаменеї, чию кандидатуру лобіює Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

Реакція світу

Ізраїль та США вже відреагували на процес транзиту влади в Тегерані. ЦАХАЛ попередив, що не припинить полювання на верхівку іранського режиму.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив про намір втрутитися у процес вибору.

"Якби в Ірану був новий лідер, це допомогло б їм просувати війну проти нас. Відсутність лідера ускладнює їм використання військової машини", - пояснив речник Армії оборони Ізраїлю Надав Шошані.