США хочуть повної зміни керівництва в Ірані, вже є кандидати, - Трамп

06:30 06.03.2026 Пт
2 хв
Іран не уникне зміни режиму?
aimg Едуард Ткач
США хочуть повної зміни керівництва в Ірані, вже є кандидати, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для NBC News.

Читайте також: Теж впаде: Трамп назвав наступну мету США після Ірану

"Ми хочемо прийти і все вичистити. Нам не потрібен той, хто буде відновлювати все протягом 10 років", - підкреслив Трамп.

Він додав, що США хочуть, щоб Іран мав "хорошого лідера", і у Вашингтона на прикметі є вже такі.

"У нас є кілька людей, які, я думаю, добре б впоралися з цією роботою", - заявив Трамп, відмовившись назвати кого-небудь на ім'я.

При цьому він додав, що робить усі кроки для того, щоб люди з його списку вижили і пережили війну.

"Так, ми за ними спостерігаємо", - сказав глава Білого дому.

На запитання про те, хто ж все-таки очолить Іран у майбутньому, президент США відповів так:

"Я не знаю, але в якийсь момент мені зателефонують і запитають, кого б я хотів бачити на посаді", - відповів Трамп, додавши, що він "лише трохи саркастичний, коли це говорить".

Також глава Білого дому відреагував на слова глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі про те, що Тегеран готовий до наземного вторгнення американських та ізраїльських військ. Він назвав це "марною тратою часу", підкресливши, що наразі не думає про введення армії.

"Це марна трата часу. Вони втратили все. Вони втратили все, що могли втратити", - підкреслив Трамп, додавши, що темп та інтенсивність ударів зберігається.

Операція проти Ірану

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль спільно зі США почали бомбити Іран. Унаслідок авіаударів Тегеран позбувся майже півсотні найвищих чиновників країни.

Днями президент США Дональд Трамп анонсував, що Вашингтон хоче втрутитися в процес обрання нового керівництва Ірану. Він пояснив, що син Алі Хаменеї - Моджтаба - не влаштовує Вашингтон.

За словами Трампа, у нього є три кандидати на роль керівника країни. Але він їх досі не озвучує. При цьому зазначив, що найгіршим сценарієм для Ірану був би прихід до влади такої ж поганої людини, як і нинішній режим.

