США хочуть повної зміни керівництва в Ірані, вже є кандидати, - Трамп

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для NBC News .

"Ми хочемо прийти і все вичистити. Нам не потрібен той, хто буде відновлювати все протягом 10 років", - підкреслив Трамп.

Він додав, що США хочуть, щоб Іран мав "хорошого лідера", і у Вашингтона на прикметі є вже такі.

"У нас є кілька людей, які, я думаю, добре б впоралися з цією роботою", - заявив Трамп, відмовившись назвати кого-небудь на ім'я.

При цьому він додав, що робить усі кроки для того, щоб люди з його списку вижили і пережили війну.

"Так, ми за ними спостерігаємо", - сказав глава Білого дому.

На запитання про те, хто ж все-таки очолить Іран у майбутньому, президент США відповів так:

"Я не знаю, але в якийсь момент мені зателефонують і запитають, кого б я хотів бачити на посаді", - відповів Трамп, додавши, що він "лише трохи саркастичний, коли це говорить".

Також глава Білого дому відреагував на слова глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі про те, що Тегеран готовий до наземного вторгнення американських та ізраїльських військ. Він назвав це "марною тратою часу", підкресливши, що наразі не думає про введення армії.

"Це марна трата часу. Вони втратили все. Вони втратили все, що могли втратити", - підкреслив Трамп, додавши, що темп та інтенсивність ударів зберігається.