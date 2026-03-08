Трамп про наступного верховного лідера Ірану: без мого схвалення довго не протримається
Президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану "не протримається довго", якщо іранська сторона спочатку не отримає його схвалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ABC News.
"Йому доведеться отримати наше схвалення. Якщо він не отримає нашого схвалення, він довго не протримається. Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися до цього питання кожні 10 років, коли у нас немає такого президента, як я", - сказав Трамп.
Він додав, що не хоче, щоб людям довелося через п'ять років повернутися і знову робити те саме, що зараз (мабуть, ідеться про операцію США проти Ірану), або, що ще гірше, - допустити наявність ядерної зброї в Тегерана.
На запитання про те, чи готовий він затвердити кандидатуру людини, пов'язаної зі старим режимом, Трамп відповів так.
"Я б погодився, щоб вибрати хорошого лідера, так я б погодився. Є безліч людей, які могли б підійти", - заявив президент США.
Що Трамп сказав про конфлікт з Іраном
Як пише ABC, президент, як ще одне виправдання початку війни, сказав, що Іран планує весь Близький Схід, натякнувши, що він має завадити це зробити.
"Вони - паперові тигри. Ще тиждень тому вони такими не були, запевняю вас. Але ж вони збиралися атакувати. План полягав у тому, щоб атакувати весь Близький Схід, захопити весь Близький Схід", - стверджує лідер США.
Також він не виключив можливості відправити спецназ для захоплення збагаченого урану в Ірані.
"Розглядаються всі варіанти. Абсолютно всі", - сказав він.
Трамп хоче зміни режиму
Нагадаємо, тиждень тому Дональд Трамп заявив журналістам, що у нього є три кандидати на роль нового глави Ірану. При цьому він відмовився уточнити прізвища.
Днями Трамп також сказав, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, США хочуть, щоб у Тегерана був "хороший лідер", і в Тегерана на прикметі вже є такі.
До речі, нещодавно в ЗМІ була інформація, що сина ліквідованого Алі Хаменеї, Моджтабу - обрали новим верховним лідером. Але виходячи з подальших публікацій, обрання, судячи з усього, так і не було
Але говорячи про цю тему Трамп сказав днями, що США хочуть втрутитися в процес обрання нового керівництва Ірану, підкреслив, що Моджтаба не влаштовує Вашингтон.