Трамп заявив про трьох кандидатів на пост лідера Ірану після операції США

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього є три кандидати на роль нового глави Ірану. Також він додав, що Вашингтон поки що планує продовжувати свою операцію проти Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The New York Times .

"У мене є три дуже хороших кандидати. Я не буду розкривати їх зараз. Давайте спочатку виконаємо свою роботу", - сказав Трамп.

Зазначимо, раніше в неділю головний представник Ірану з нацбезпеки Алі Ларіджані заявив, що країною керуватиме тимчасовий комітет. Так буде доти, доки не оберуть наступника верховного лідера.

Також відомо, що Ларіджані керував раптово перерваними переговорами щодо ядерної угоди зі США, а в січні цього року адміністрація Трампа ввела проти нього санкції за його роль у придушенні антиурядових протестів.

Повертаючись до інтерв'ю, Трамп не відповів на запитання про те, чи вважає він, що Ларіджані зможе очолити уряд Ірану.

Коли його запитали про плани передачі влади, він зазначив, що місцеві військові, включно з КВІР, можуть передати свою зброю народу.

"Якщо задуматися, вони дійсно здадуться народу", - сказав лідер США.

Потім він запропонував зовсім іншу модель того, який вигляд може мати перехід влади в Ірані, пославшись на свій нещодавній досвід у Венесуелі (йдеться про захоплення і повалення венесуелткого лідера Ніколаса Мадуро).

"Я думаю, що те, що ми зробили у Венесуелі - це ідеальний, ідеальний сценарій", - підкреслив він.

Його відповідь мала на увазі, що те, що спрацювало у Венесуелі, спрацює і в Ірані. Однак радники Трампа сказали йому, що величезні відмінності в культах та історії роблять практично неможливим застосування стратегії, використаної у Венесуелі, де чинний уряд залишився при владі після того, як погодився виконувати вказівки США.

При цьому Трамп заявив, що готовий скасувати санкції проти Ірану, якщо нове керівництво продемонструє себе прагматичним партнером.

Водночас президент відмовився сказати, як і чи буде взагалі його адміністрація захищати народ Ірану, який він же і закликає повалити уряд.

"Я не даю жодних конкретних обіцянок ні в той, ні в інший бік. Ще занадто рано", - каже глава Білого дому.

Окремо було також порушено питання тривалості операції США проти Ірану. У Трампа запитали, як довго Сполучені Штати та Ізраїль зможуть продовжувати атаки такого рівня, на що той відповів, що йдеться приблизно про один місяць.

"Ми планували 4-5 тижнів. Це не складе труднощів. У нас величезна кількість боєприпасів. Знаєте, у нас є боєприпаси, які зберігаються по всьому світу, в різних країнах",- підсумував Трамп.