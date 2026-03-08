Замена Хаменеи. В Иране выбрали нового лидера, которого Израиль уже "взял на прицел"

Избрание нового лидера

По информации СМИ, Ассамблея экспертов подтвердила, что консенсус по кандидатуре уже достигнут.

Представители духовенства намекают, что новый глава Ирана будет фигурой, максимально неудобной для Запада.

"Определен наиболее подходящий кандидат, одобренный большинством Ассамблеи экспертов. Кто-то, кому противостоит враг, с большей вероятностью принесет пользу Ирану и исламу", - заявил член отборочной комиссии аятолла Мохсен Хейдари.

Основным претендентом считают сына покойного лидера, 56-летнего Моджтаба Хаменеи, чью кандидатуру лоббирует Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Реакция мира

Израиль и США уже отреагировали на процесс транзита власти в Тегеране. ЦАХАЛ предупредил, что не прекратит охоту на верхушку иранского режима.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил о намерении вмешаться в процесс выбора.

"Если бы у Ирана был новый лидер, это помогло бы им продвигать войну против нас. Отсутствие лидера затрудняет им использование военной машины", - пояснил представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани.