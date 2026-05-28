Залякування не працює: Сибіга подякував міністрам ЄС за стійкість перед погрозами РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував європейським колегам за те, що вони не піддалися на погрози Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МЗС України.

Що сказав Сибіга

Глава МЗС наголосив: Москва намагається залякати партнерів України, однак ці методи вже не дають результату.

"Можливо, таке залякування працювало багато років тому. Але більше - ні", - заявив Сибіга.

Чому це важливо

Раніше Росія погрожувала завдати ударів по Києву. Європейські країни та американське посольство публічно відкинули ці погрози і підтвердили, що їхні представники залишаться в українській столиці.