Залякування не працює: Сибіга подякував міністрам ЄС за стійкість перед погрозами РФ

02:16 28.05.2026 Чт
2 хв
Хто з партнерів навідріз відмовився їхати з Києва?
Катерина Коваль
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував європейським колегам за те, що вони не піддалися на погрози Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МЗС України.

Що сказав Сибіга

Глава МЗС наголосив: Москва намагається залякати партнерів України, однак ці методи вже не дають результату.

"Можливо, таке залякування працювало багато років тому. Але більше - ні", - заявив Сибіга.

Чому це важливо

Раніше Росія погрожувала завдати ударів по Києву. Європейські країни та американське посольство публічно відкинули ці погрози і підтвердили, що їхні представники залишаться в українській столиці.

Передісторія цих заяв - масований удар Росії по Києву та столичному регіону, який стався в неділю. Четверо людей загинули, понад сто отримали поранення.

МЗС Росії заздалегідь оголосило про початок серії цілеспрямованих ударів по об'єктах у Києві. Паралельно Кремль звернувся до іноземних дипломатів із вимогою якнайшвидше залишити українську столицю.

Проте погрози не спрацювали. Франція, Німеччина та Євросоюз викликали послів РФ для пояснень, натомість евакуювати своїх дипломатів відмовились. Тема ударів по Києву стала також предметом розмови між Лавровим та держсекретарем США Рубіо, Москва й там намагалась тиснути.

Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
Зеленський заявив про підготовку Росії до нової мобілізації
Гроші в "тіні", клієнти в черзі: що насправді відбувається з готельним бізнесом в Україні
Гроші в "тіні", клієнти в черзі: що насправді відбувається з готельним бізнесом в Україні