Запугивание не работает: Сибига поблагодарил министров ЕС за стойкость перед угрозами РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил европейских коллег за то, что они не поддались на угрозы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины.

Что сказал Сибига

Глава МИД подчеркнул: Москва пытается запугать партнеров Украины, однако эти методы уже не дают результата.

"Возможно, такое запугивание работало много лет назад. Но больше - нет", - заявил Сибига.

Почему это важно

Ранее Россия угрожала нанести удары по Киеву. Европейские страны и американское посольство публично отвергли эти угрозы и подтвердили, что их представители останутся в украинской столице.