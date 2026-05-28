Запугивание не работает: Сибига поблагодарил министров ЕС за стойкость перед угрозами РФ

02:16 28.05.2026 Чт
2 мин
Кто из партнеров наотрез отказался ехать из Киева?
aimg Екатерина Коваль
Запугивание не работает: Сибига поблагодарил министров ЕС за стойкость перед угрозами РФ Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил европейских коллег за то, что они не поддались на угрозы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины.

Что сказал Сибига

Глава МИД подчеркнул: Москва пытается запугать партнеров Украины, однако эти методы уже не дают результата.

"Возможно, такое запугивание работало много лет назад. Но больше - нет", - заявил Сибига.

Почему это важно

Ранее Россия угрожала нанести удары по Киеву. Европейские страны и американское посольство публично отвергли эти угрозы и подтвердили, что их представители останутся в украинской столице.

Предыстория этих заявлений - массированный удар России по Киеву и столичному региону, который произошел в воскресенье. Четыре человека погибли, более ста получили ранения.

МИД России заранее объявил о начале серии целенаправленных ударов по объектам в Киеве. Параллельно Кремль обратился к иностранным дипломатам с требованием как можно быстрее покинуть украинскую столицу.

Однако угрозы не сработали. Франция, Германия и Евросоюз вызвали послов РФ для объяснений, зато эвакуировать своих дипломатов отказались. Тема ударов по Киеву стала также предметом разговора между Лавровым и госсекретарем США Рубио, Москва и там пыталась давить.

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации
