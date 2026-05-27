Польща викликає посла РФ "на килим" через погрози Москви систематично атакувати Київ
МЗС Польщі викликає до себе російського посла Георгійя Міхна через погрози Москви систематично завдавати ударів по українській столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Polstat News.
"Як і інші країни, ми викликали - у нашому випадку посла Росії в Польщі - і передали йому нашу позицію щодо цих загроз, або попереджень, як їх називає Російська Федерація", - сказав речник МЗС Польщы Мацей Вевір.
За його словами, Варшава не може погодитись з подібними погрозами, адже якщо Москва називає вторгнення в Українуне війною, а "спецальною військовою операцією", то і цілі її мають бути виключно військовими.
"Ми не можемо на це погодитися. Ми чітко даємо зрозуміти, що оскільки Росія, як вона заявляє, веде не війну, а спеціальну військову операцію, це означає, що обсяг цих цілей мав бути обмежений військовими", - зазначив речник Міністерства закордонних справ Польщі.
Він також додав, що російський посол отримав від Варшави дуже рішучий заклик до РФ негайно припинити невиправдану та незаконну агресію та дотримуватися міжнародних зобов'язань і договорів.
Мацей Вевір оголосив, що посол прийняв позицію польської сторони. Речник наголосив, що дії Міністерства закордонних справ були скоординовані з іншими європейськими партнерами.
"Ми діємо разом з нашими партнерами, які також викликали своїх колег у посольствах та представників російських посольств на своїх територіях", - сказав речник МЗС Польщі.
Що передувало
Як відомо, у неділю Росія розпочала масований наступ на Київ та столичний регіон, з-за чого, згідно з офіційними даними, чотири особи загинули, ще сто отримали поранення.
Міністерство закордонних справ Росії опублікувало попередню заяву, в якій оголосило про початок серії методичних ударів, спрямованих проти низки об'єктів у Києві.
У зв'язку з цим Кремль звернувся до дипломатичного персоналу з проханням якомога швидше залишити українську столицю.
Уряди Франції та Німеччини, а також адміністрація Європейського Союзу вирішили викликати послів РФ для надання пояснень.
Питання нападів на Київ також обговорювали міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Марко Рубіо.