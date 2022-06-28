UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Залужный назвал количество ракет, выпущенных по Украине за последние 4 дня

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Наталия Гурковская

За последние четыре дня РФ выпустила по Украине 131 ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику, озвученную главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным во время телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

Так, 4 дня назад из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за прошедшие сутки - 12.

"К большому сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей", - рассказал он.

Также Залужный в разговоре с Милли и Радакином добавил, что район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка.

"Самые интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей", - уточнил он.

По его словам, в этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара.

"Ситуация очень сложная, но контролируемая", - резюмировал Залужный.

Напомним, в ночь на 25 июня и утром Украина подверглась массированным ракетным ударам. Россия ударила по Житомирской, Черниговской, Львовской, Николаевской, Хмельницкой и Киевской области. Подробнее - в статье РБК-Украина.

Рано утром 26 июня в Киеве во время воздушной тревоги прогремело четыре мощных взрыва. Позже стало известно, что российская ракета ударила по жилому дому в Шевченковском районе и детскому саду. Все подробности о ракетном ударе по Киеву - читайте в материале РБК-Украина. Кроме того, позже в Киеве прозвучали новые взрывы. Сообщалось, что обстрел Киева может длиться весь день. Также в Черкассах утром 26 июня прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога. В результате удара пять человек получили ранения. Также есть погибший. Кроме того, российская ракета в очередной раз пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

Российские войска 27 июня нанесли ракетный удар по Кременчугу (Полтавская область). Одна из ракет попала в торгово-развлекательный центр. Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18, а еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают работать на месте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине