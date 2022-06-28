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Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге: к утру число погибших возросло

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Кременчуг, Вторник 28 июня 2022 07:03
Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге: к утру число погибших возросло Фото: число жертв удара по Кременчугу возросло до 18 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

Он отметил, что на месте разрушенного ТРЦ продолжают работать спасатели.

"18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, один из них умер в больнице.

По состоянию на утро, 28 июня, поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

"Координацию мероприятий на месте происшествия осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Местными органами власти организовано всестороннее обеспечение привлеченных к ликвидации последствий обстрела сил и средств", - говорится в сообщении.

К работам от ГСЧС привлечены 440 человек, в том числе 14 психологов, и 70 единиц техники.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 59 пострадавших.

Напомним, вчера, 27 июня, российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в момент атаки войск РФ в помещении ТРЦ находились более тысячи мирных людей.

Последние новости об ударе по Кременчугу можно прочитать в материале РБК-Украина.

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