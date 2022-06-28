Залужний назвав кількість ракет, випущених по Україні за останні 4 дні

Так, 4 дні тому із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, за минулу добу - 12.

"На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців", - розповів він.

Також Залужний в розмові з Міллі та Радакіном додав, що сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка.

"Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей", - уточнив він.

За його словами, у цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари.

"Ситуація дуже складна, але контрольована", - резюмував Залужний.