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Залужний назвав кількість ракет, випущених по Україні за останні 4 дні

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Наталія Гурковська

За останні чотири дні РФ випустила по Україні 131 ракету. Цю цифру озвучив головнокомандувач ЗСУ під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником Штабу оборони Великобританії адміралом сером Тоні Радакіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Валерія Залужного.

Так, 4 дні тому із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, за минулу добу - 12.

"На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців", - розповів він.

Також Залужний в розмові з Міллі та Радакіном додав, що сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка.

"Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей", - уточнив він.

За його словами, у цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тисяч боєприпасів, наніс 2 ракетних та 32 авіаційних удари.

"Ситуація дуже складна, але контрольована", - резюмував Залужний.

Як повідомлялося, вночі на 25 червня і вранці Україна зазнала масованих ракетних ударів. Росія вдарила по Житомирській, Чернігівській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій та Київській області. Докладніше - у статті РБК-Україна.

Рано вранці 26 червня в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду. Всі подробиці про ракетний удар по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна. Крім того, пізніше у Києві пролунали нові вибухи. Повідомлялось, що обстріл Києва може тривати цілий день. Також у Черкасах вранці 26 червня пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу. Внаслідок удару п'ятеро людей отримали поранення. Також є загиблий. Крім того, російська ракета вкотре пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку (Полтавська область). Одна з ракет потрапила до торгово-розважального центру. Кількість жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці за ніч зросла до 18, а ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують працювати дома.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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