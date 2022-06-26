В Черкассах во время воздушной тревоги прогремели взрывы
В Черкассах утром 26 июня прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Черкаси".
"В Черкассах слышны взрывы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Позже бывший глава Черкасской ОВА Александр Скичко в Telegram подтвердил информацию о взрывах.
"В Черкассах слышны взрывы. Напоминаю: не публикуем прилеты!!! Это очень важно", - отметил он.
Отметим, что в Черкасской области в 10:40 была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:40 она до сих пор продолжается.
Фото: карта воздушной тревоги (скриншот alerts.in.ua)
Напомним, сегодня утром Киев подвергся ракетной атаке. Вражеская ракета попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.
Сейчас известно о пяти пострадавших и одном погибшем, поисковая операция продолжается.
Подробнее о ракетном по Киеву можно узнать в материале РБК-Украина.
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