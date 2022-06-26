В Черкассах во время воздушной тревоги прогремели взрывы

В Черкассах утром 26 июня прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Черкаси".

"В Черкассах слышны взрывы. Информация уточняется", - говорится в сообщении. Позже бывший глава Черкасской ОВА Александр Скичко в Telegram подтвердил информацию о взрывах. "В Черкассах слышны взрывы. Напоминаю: не публикуем прилеты!!! Это очень важно", - отметил он. Отметим, что в Черкасской области в 10:40 была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:40 она до сих пор продолжается. Фото: карта воздушной тревоги (скриншот alerts.in.ua)