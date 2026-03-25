Залишилося кілька днів: хто з військових повинен подати декларацію до 1 квітня
Деяким категоріям військовослужбовців в Україні потрібно встигнути подати декларації про доходи за 2025 рік до 1 квітня.
РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України розповідає, кому саме треба задекларувати доходи.
Головне:
- Щорічна кампанія декларування доходів за 2025 рік завершується 31 березня о 23:59.
- Обов’язок звітувати мають члени ВЛК, співробітники ТЦК, посадовці апарату Міноборони та особи, відповідальні за оборонні закупівлі.
- Мобілізовані військові, резервісти та контрактники рядового і сержантського складу звільнені від подання декларацій на період війни.
- Документи подаються в електронному форматі через сайт НАЗК за наявності чинного електронного підпису (КЕП).
- Перед поданням важливо перевірити доступ до пошти, вказаної в кабінеті НАЗК, та підготувати банківські виписки і дані про майно родини.
- Диференційований підхід означає, що звітують лише ті категорії, які виконують фінансові або адміністративні функції.
Кампанія щорічного декларування триває з 1 січня і завершується 1 квітня 2026 року. Водночас кінцевий термін подання декларацій - до опівночі 31 березня.
Хто з військових має подати декларацію
Згідно із законом "Про запобігання корупції", обов’язок декларування поширюється не на всіх військовослужбовців.
Подати декларації мають:
- міністри та їхні заступники;
- військовослужбовці апарату Міністерства оборони (зокрема відряджені);
- члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій;
- військовослужбовці ТЦК та СП (крім рядового складу підрозділів охорони);
- особи, які займаються закупівлями для оборони або контролюють їхню якість.
Усі ці категорії повинні подати декларації не пізніше 31 березня.
Як подати декларацію
Декларація подається через сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.
Перед поданням у Міноборони радять:
- перевірити наявність і чинність електронного підпису (КЕП);
- переконатися, що є доступ до електронної пошти, вказаної в кабінеті НАЗК;
- підготувати необхідні документи - банківські виписки, дані про майно та транспорт (свої і членів сім’ї).
Хто звільнений від декларування
На період воєнного стану частина військових не зобов’язана подавати декларації.
Йдеться про:
- військовослужбовців за контрактом рядового, сержантського та молодшого офіцерського складу;
- мобілізованих військових, резервістів і призваних офіцерів;
- працівників соціальної сфери, медицини, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).
Що це означає
У Міноборони наголошують, що декларування доходів є важливим інструментом підтвердження доброчесності.
Водночас правила передбачають диференційований підхід - обов’язок звітування покладається лише на ті категорії військових і посадовців, які виконують адміністративні, управлінські або фінансові функції.
