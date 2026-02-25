ua en ru
Ср, 25 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Робота, відпустки та виплати: Рада ухвалила законопроєкт про соцзахист військових

Середа 25 лютого 2026 13:55
UA EN RU
Робота, відпустки та виплати: Рада ухвалила законопроєкт про соцзахист військових Фото: Рада ухвалила законопроєкт про соцзахист військових (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада України сьогодні, 25 лютого, ухвалила законопроєкт №13646 про соціальний захист військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

Читайте також: Без штрафів та відсотків: як військовим і їхнім родинам заморозити кредити

За словами Федорова, законопроєкт формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби - до, під час і після її проходження.

"Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами", - зазначив міністр.

Що передбачає законопроєкт:

Під час служби

  • Військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення.
  • Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК.
  • Держава забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

Після повернення зі служби

  • Зберігається право повернутися на роботу - на посаду, не нижчу за попередню.
  • Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік.
  • Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

Також законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат родинам військових - без різних правил за однакових обставин.

Сьогодні держава забезпечує:

  • родинам загиблих - 15 млн гривень;
  • родинам зниклих безвісти - щомісячні виплати близько 120 тисяч гривень.

У законопроєкті пропонується чітке правило: загальний обсяг допомоги - 15 млн гривень.

Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тисяч гривень на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн гривень.

"Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини - незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", - зазначив Федоров.

Законопроєкт про соцзахист військових

Нагадаємо, 22 жовтня 2025 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект №13646 щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та деяких інших питань.

Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких військовослужбовців.

Документ було розроблено Міністерством оборони України на виконання резолюції прем'єр-міністра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Міністерство соціальної політики Верховна рада Виплати
Новини
Зеленський розкрив деталі нових перемовин: спочатку США, потім Росія
Зеленський розкрив деталі нових перемовин: спочатку США, потім Росія
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ