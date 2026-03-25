Осталось несколько дней: кто из военных должен подать декларацию до 1 апреля

Некоторым категориям военнослужащих в Украине нужно успеть подать декларации о доходах за 2025 год до 1 апреля.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины рассказывает, кому именно надо задекларировать доходы.

Главное: Ежегодная кампания декларирования доходов за 2025 год завершается 31 марта в 23:59.

Обязанность отчитываться имеют члены ВВК, сотрудники ТЦК, должностные лица аппарата Минобороны и лица, ответственные за оборонные закупки.

. Документы подаются в электронном формате через сайт НАПК при наличии действующей электронной подписи (КЭП).

Кампания ежегодного декларирования продолжается с 1 января и завершается 1 апреля 2026 года. В то же время конечный срок подачи деклараций - до полуночи 31 марта.

Кто из военных должен подать декларацию

Согласно закону "О предотвращении коррупции", обязанность декларирования распространяется не на всех военнослужащих.

Подать декларации должны:

министры и их заместители;

военнослужащие аппарата Министерства обороны (в том числе командированные);

члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий;

военнослужащие ТЦК и СП (кроме рядового состава подразделений охраны);

лица, которые занимаются закупками для обороны или контролируют их качество.

Все эти категории должны подать декларации не позднее 31 марта.

Как подать декларацию

Декларация подается через сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Перед подачей в Минобороны советуют:

проверить наличие и действие электронной подписи (КЭП) ;

; убедиться, что есть доступ к электронной почте , указанной в кабинете НАПК;

, указанной в кабинете НАПК; подготовить необходимые документы - банковские выписки, данные об имуществе и транспорте (свои и членов семьи).

Кто освобожден от декларирования

На период военного положения часть военных не обязана подавать декларации.

Речь идет о:

военнослужащих по контракту рядового, сержантского и младшего офицерского состава;

мобилизованных военных, резервистов и призванных офицеров;

работниках социальной сферы, медицины, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

Что это означает

В Минобороны отмечают, что декларирование доходов является важным инструментом подтверждения добропорядочности.

В то же время правила предусматривают дифференцированный подход - обязанность отчетности возлагается только на те категории военных и должностных лиц, которые выполняют административные, управленческие или финансовые функции.