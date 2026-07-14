Квитки по 8 гривень згорять? Що буде з поїздками в "Київ Цифровий" після зміни тарифу

Головне: Зміна тарифів : з 15 липня разовий проїзд у комунальному транспорті Києва коштує 30 гривень.

: з 15 липня разовий проїзд у комунальному транспорті Києва коштує 30 гривень. Терміни : всі старі поїздки на транспортних картах необхідно використати до 15 вересня 2026 року.

: всі старі поїздки на транспортних картах необхідно використати до 15 вересня 2026 року. Автоматизація : після 15 вересня залишок поїздок не згорить, а буде перерахований у грошовий еквівалент і зарахований на "Гаманець" у застосунку.

: після 15 вересня залишок поїздок не згорить, а буде перерахований у грошовий еквівалент і зарахований на "Гаманець" у застосунку. Актуалізація : для використання "Гаманця" та нових тарифів потрібно оновити "Київ Цифровий" до останньої версії.

: для використання "Гаманця" та нових тарифів потрібно оновити "Київ Цифровий" до останньої версії. Спецпродукти: купівля проїзних або учнівських квитків за кошти з "Гаманця" можлива через звернення до техпідтримки.

До якого числа потрібно використати всі поїздки

У КМДА нагадали, що тарифи на проїзд у столиці змінюються вже з середи, 15 липня. Хоча для пасажирів, які користуються міським транспортом регулярно, передбачена система знижок на проїзні квитки.

Повідомляється також, що після зміни вартості проїзду користувачам транспортних карток необхідно звернути увагу на залишок невикористаних поїздок.

Так, всі поїздки, які залишилися на транспортній карті, необхідно використати до 15 вересня 2026 року.

"Старі" поїздки з транспортної карти необхідно використати до 15 вересня (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Що станеться з невикористаними поїздками потім

Згідно з інформацією команди "Київ Цифровий", після 15 вересня невикористані поїздки не анулюватимуться.

Натомість їхню вартість:

переведуть у грошовий еквівалент;

зарахують на "Гаманець" транспортної карти.

"Надалі ці кошти можна буде використати для оплати проїзду за новими тарифами", - пояснили у КМДА.

Так, наприклад, якщо 15 вересня на карті залишиться 10 поїздок (придбаних по 6,50 гривень), то на "Гаманець" перерахують 65 гривень.

Вартість невикористаних поїздок переведуть у грошовий еквівалент і зарахують на "Гаманець" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Як придбати нові поїздки за кошти з "Гаманця"

Щоб користуватися "Гаманцем" на цифровій транспортній карті, застосунок "Київ Цифровий" необхідно оновити до останньої версії.

Потім, щоб придбати нові поїздки за кошти з "Гаманця", потрібно:

відкрити застосунок "Київ Цифровий";

перейти до розділу "Транспортна карта";

вибрати "Моя карта";

відкрити "Мій Гаманець";

натиснути "Придбати поїздки".

Після цього кошти спишуться з балансу "Гаманця".

Придбати нові поїздки за кошти з "Гаманця" можна через додаток "Київ Цифровий" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Як купити з "Гаманця" проїзний чи учнівський

Насамкінець мешканцям Києва пояснили: якщо потрібно придбати проїзний, учнівський або інший продукт за кошти з "Гаманця" - необхідно звернутися до служби техпідтримки.

Зробити це можна у кілька різних способів: