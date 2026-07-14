Квитки по 8 гривень згорять? Що буде з поїздками в "Київ Цифровий" після зміни тарифу

З 15 липня 2026 року вартість разового проїзду в комунальному транспорті Києва зростає до 30 гривень. Тож користувачам транспортних карток радять звернути увагу на залишок невикористаних поїздок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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У КМДА нагадали, що тарифи на проїзд у столиці змінюються вже з середи, 15 липня. Хоча для пасажирів, які користуються міським транспортом регулярно, передбачена система знижок на проїзні квитки.
Повідомляється також, що після зміни вартості проїзду користувачам транспортних карток необхідно звернути увагу на залишок невикористаних поїздок.
Так, всі поїздки, які залишилися на транспортній карті, необхідно використати до 15 вересня 2026 року.
Згідно з інформацією команди "Київ Цифровий", після 15 вересня невикористані поїздки не анулюватимуться.
Натомість їхню вартість:
"Надалі ці кошти можна буде використати для оплати проїзду за новими тарифами", - пояснили у КМДА.
Так, наприклад, якщо 15 вересня на карті залишиться 10 поїздок (придбаних по 6,50 гривень), то на "Гаманець" перерахують 65 гривень.
Щоб користуватися "Гаманцем" на цифровій транспортній карті, застосунок "Київ Цифровий" необхідно оновити до останньої версії.
Потім, щоб придбати нові поїздки за кошти з "Гаманця", потрібно:
Після цього кошти спишуться з балансу "Гаманця".
Насамкінець мешканцям Києва пояснили: якщо потрібно придбати проїзний, учнівський або інший продукт за кошти з "Гаманця" - необхідно звернутися до служби техпідтримки.
Зробити це можна у кілька різних способів:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 15 липня у Києві вартість проїзду у комунальному транспорті - у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та на фунікулері - зросте до 30 гривень (разова поїздка).
Відповідне рішення підписав мер столиці Віталій Кличко 10 липня. При цьому система пільг залишається незмінною.
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