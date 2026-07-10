Проїзд у Києві подорожчає до 30 гривень, з'явилося розпорядження

З 15 липня 2026 року в Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті - одна поїздка коштуватиме 30 гривень замість чинних 8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Київської міської державної адміністрації.

Скільки коштуватиме проїзд за пакетами

Для постійних пасажирів у столиці передбачили систему знижок - її розмір залежить від того, скільки поїздок оплатити одразу при поповненні транспортної картки:

1-9 поїздок - 30 гривень;

10-19 - 28,90 гривень;

20-29 - 27,80 гривень;

30-39 - 26,60 гривень;

40-49 - 25,50 гривень;

50 поїздок - 25 гривень.

Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 4875 гривень.

Пільги для школярів і студентів

Пільги для учнів залишаться чинними. Студенти сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного. Школярі під час літніх канікул платитимуть 25% вартості, а у навчальний рік їхній проїзд буде безкоштовним.

Проїзні для туристів

Для гостей столиці запровадять окремі безлімітні проїзні на певний час:

24 години - 375 гривень;

48 годин - 563 гривні;

72 години - 750 гривень.

Пересадковий квиток з 1 серпня

З 1 серпня у Києві запрацює пересадковий квиток вартістю 60 гривень. Він дозволятиме необмежено пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Що буде зі старими квитками

Поїздки, куплені до 14 липня за старим тарифом у 8 гривень, залишаться дійсними до 14 вересня 2026 року. Після завершення цього терміну невикористані поїздки автоматично конвертують у грошовий еквівалент на транспортній картці.