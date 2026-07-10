ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Проїзд у Києві подорожчає до 30 гривень, з'явилося розпорядження

20:43 10.07.2026 Пт
2 хв
Постійним пасажирам обіцяють знижки
aimg Валерія Абабіна
Проїзд у Києві подорожчає до 30 гривень, з'явилося розпорядження Фото: Ціни на проїзд у Києві зростуть до 30 грн (Віталій Носач РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

З 15 липня 2026 року в Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті - одна поїздка коштуватиме 30 гривень замість чинних 8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Київської міської державної адміністрації.

Скільки коштуватиме проїзд за пакетами

Для постійних пасажирів у столиці передбачили систему знижок - її розмір залежить від того, скільки поїздок оплатити одразу при поповненні транспортної картки:

  • 1-9 поїздок - 30 гривень;
  • 10-19 - 28,90 гривень;
  • 20-29 - 27,80 гривень;
  • 30-39 - 26,60 гривень;
  • 40-49 - 25,50 гривень;
  • 50 поїздок - 25 гривень.

Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 4875 гривень.

Пільги для школярів і студентів

Пільги для учнів залишаться чинними. Студенти сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного. Школярі під час літніх канікул платитимуть 25% вартості, а у навчальний рік їхній проїзд буде безкоштовним.

Проїзні для туристів

Для гостей столиці запровадять окремі безлімітні проїзні на певний час:

  • 24 години - 375 гривень;
  • 48 годин - 563 гривні;
  • 72 години - 750 гривень.

Пересадковий квиток з 1 серпня

З 1 серпня у Києві запрацює пересадковий квиток вартістю 60 гривень. Він дозволятиме необмежено пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Що буде зі старими квитками

Поїздки, куплені до 14 липня за старим тарифом у 8 гривень, залишаться дійсними до 14 вересня 2026 року. Після завершення цього терміну невикористані поїздки автоматично конвертують у грошовий еквівалент на транспортній картці.

Нагадаємо, про плани переглянути ціни на проїзд у столиці Кличко вперше заявив у квітні, пояснивши це подорожчанням пального й електроенергії та дотаціями у 12 мільярдів гривень на рік.

Розрахункова собівартість однієї поїздки, за даними КМДА, становить 64,60 гривень у метро і 44,14 гривень у наземному транспорті - тобто новий тариф у 30 гривень лишається нижчим за реальну ціну.

Хвиля підвищення тарифів у 2026 році охопила не лише Київ - тарифи вже зросли у Тернополі, Чернівцях і Житомирі, у Львові ціна готівкою може дійти до 30 гривень, а на міжміських маршрутах квитки подорожчали на 25%.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Автобуси
Новини
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників