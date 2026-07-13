Справедливі тарифи на транспорт: кияни просять владу ввести оплату за кількість зупинок

Кияни пропонують модернізувати систему оплати проїзду, запровадивши розрахунок залежно від відстані або кількості зупинок. Зараз ініціатива перебуває на етапі збору підписів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію на сайті КМДА.

Головне: Ініціатива: Кияни пропонують відмовитися від фіксованої вартості проїзду на користь оплати за фактичну відстань або кількість зупинок, які проїхав пасажир.

Кияни пропонують відмовитися від фіксованої вартості проїзду на користь оплати за фактичну відстань або кількість зупинок, які проїхав пасажир. Мета: Впровадження більш "справедливого" принципу оплати, оскільки зараз пасажир, що проїжджає одну зупинку, платить стільки ж, скільки пасажир, який перетинає все місто.

Впровадження більш "справедливого" принципу оплати, оскільки зараз пасажир, що проїжджає одну зупинку, платить стільки ж, скільки пасажир, який перетинає все місто. Технічні пропозиції: Авторка петиції пропонує реалізувати вибір маршруту через застосунок "Київ Цифровий" або безпосередньо на валідаторах у транспорті.

Як це має працювати

Петицію створила Марія Вінтер. Вона наголошує, що чинна модель оплати не враховує реальний обсяг отриманої послуги. Для виправлення цієї ситуації вона пропонує запровадити диференційовані тарифи, які залежатимуть від кількості зупинок або кілометражу.

Цифровізація: Авторка пропонує додати у "Київ Цифровий" функцію вибору кінцевої зупинки перед поїздкою.

Авторка пропонує додати у "Київ Цифровий" функцію вибору кінцевої зупинки перед поїздкою. Доступність: Для пасажирів, які не використовують смартфони (зокрема людей похилого віку), пропонується передбачити вибір зупинки безпосередньо на валідаторах.

Для пасажирів, які не використовують смартфони (зокрема людей похилого віку), пропонується передбачити вибір зупинки безпосередньо на валідаторах. Збереження пільг та знижок: Ініціатива передбачає збереження безкоштовного проїзду за "Карткою киянина" та можливість купувати пакетні пропозиції поїздок зі знижкою для регулярних користувачів.

Авторка петиції зазначає, що подібна модель вже успішно функціонує в багатьох містах Європи. Крім того, вона наголошує на необхідності розробки сучасного механізму контролю, щоб ефективніше боротися з "зайцями" у громадському транспорті.

Зараз петиція перебуває на етапі збору підписів. Для того, щоб документ розглянула міська влада, він має набрати 6 тисяч голосів киян протягом наступних 59 днів.