Тарифи на проїзд у Києві зростуть до 30 гривень: хто зможе їздити безкоштовно

У Києві вирішили переглянути тарифи на проїзд, вже наступного тижня ціни зростуть до 30 гривень. Однак, не всі кияни будуть зобов'язані платити за проїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Попри очікуване підвищення тарифів, київська влада підтверджує, що для всіх категорій громадян, які мають право на соціальний захист, пільги на проїзд залишаються чинними. Наразі пільговим проїздом у столиці можуть користуватися близько 1,1 мільйона жителів міста.

Бюджетна підтримка пільговиків

Для забезпечення цих соціальних гарантій цього року у столичному бюджеті передбачено майже 875 млн грн на компенсацію пільгового проїзду. Із цієї суми 181,7 млн грн спрямовано на підтримку учнів, студентів та курсантів.

Спеціальні умови для учнів та студентів

Для молоді діятимуть окремі пільгові умови, які дозволяють суттєво зменшити витрати на щоденні поїздки:

Студенти: сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного.

сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного. Учні під час навчального року: користуватимуться громадським транспортом безкоштовно.

користуватимуться громадським транспортом безкоштовно. Учні під час літніх канікул: сплачуватимуть 25% від повної вартості проїзду.

Інші категорії пільговиків

Окрім учнів та студентів, право на пільговий проїзд мають інші верстви населення. Найчисельнішою категорією у столиці є пенсіонери - понад 570 тисяч осіб. Також право на безплатний проїзд мають:

Учасники бойових дій та прирівняні до них особи.

Люди з інвалідністю I, II, III груп.

Діти з інвалідністю.

Інші категорії пільговиків, передбачені законодавством.

З повним переліком пільгових категорій можна ознайомитися тут.

Ці заходи спрямовані на те, щоб навіть за умов подорожчання послуг, найбільш вразливі категорії киян могли безперешкодно користуватися міським транспортом.