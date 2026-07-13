Ціни на проїзд в Києві зростуть вже цього тижня: нові тарифи та хто матиме знижку

Ціни на проїзд у комінальному транспорті Києва зростуть вже цього тижня. Вартість проїзду у метро, трамваях та тролейбусах становитиме 30 гривень за одну поїздку.

Яка система знижок передбачена для "постійних клієнтів" та чи збережеться безкоштовний проїзд для пенсіонерів - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Новий тариф: З 15 липня разовий проїзд у комунальному транспорті столиці коштуватиме 30 грн.

З 15 липня разовий проїзд у комунальному транспорті столиці коштуватиме 30 грн. Знижки для постійних пасажирів: Ціна однієї поїздки знижується залежно від кількості придбаних одиниць - до 25 грн за поїздку при купівлі 50 штук.

Ціна однієї поїздки знижується залежно від кількості придбаних одиниць - до 25 грн за поїздку при купівлі 50 штук. Пересадковий квиток: З 1 серпня (орієнтовно) вводиться квиток за 60 грн, що дозволяє користуватися різними видами транспорту протягом 90 хвилин без додаткової оплати.

З 1 серпня (орієнтовно) вводиться квиток за 60 грн, що дозволяє користуватися різними видами транспорту протягом 90 хвилин без додаткової оплати. Пільги: Усі категорії пільговиків, включаючи пенсіонерів, студентів та школярів, зберігають право на пільговий або безкоштовний проїзд.

Усі категорії пільговиків, включаючи пенсіонерів, студентів та школярів, зберігають право на пільговий або безкоштовний проїзд. Старі поїздки: Придбані до 14 липня поїздки дійсні до 14 вересня. Після цієї дати їхня вартість буде автоматично зарахована грошима на баланс транспортної картки.

З 15 липня вартість разової поїздки в комунальному транспорті Києва зросте до 30 грн. Як повідомляє КМДА, це рішення обумовлене необхідністю наблизити тарифи до економічно обґрунтованого рівня через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. Попереднього разу тарифи переглядали у 2018 році.

Як економити: знижки на поїздки

Для регулярних пасажирів діятиме система знижок. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних одиниць:

1-9 поїздок - 30 грн/поїздка;

10-19 поїздок - 28,90 грн;

20-29 поїздок - 27,80 грн;

30-39 поїздок- 26,60 грн;

40-49 поїздок- 25,50 грн;

50 поїздок - 25 грн.

Також доступні місячні проїзні (від 46 до 124 поїздок), де вартість однієї поїздки складе близько 23,3-23,6 грн. Безлімітний проїзний на всі види транспорту коштуватиме 3 656 грн.

Пільги та пересадковий квиток

Пільговики: Усі чинні пільги зберігаються. Студенти сплачуватимуть 50% від вартості місячного проїзного. Учні їздять безкоштовно протягом навчального року, а влітку сплачують 25%.

Усі чинні пільги зберігаються. Студенти сплачуватимуть 50% від вартості місячного проїзного. Учні їздять безкоштовно протягом навчального року, а влітку сплачують 25%. Пересадковий квиток: Орієнтовно з 1 серпня введуть квиток за 60 грн, що дозволяє робити необмежену кількість пересадок між різними видами транспорту протягом 90 хвилин.

Орієнтовно з 1 серпня введуть квиток за 60 грн, що дозволяє робити необмежену кількість пересадок між різними видами транспорту протягом 90 хвилин. Туристичні проїзні: 24 години - 375 грн, 48 годин - 563 грн, 72 години - 750 грн.

Що буде зі старими поїздками?

Поїздки, придбані до 14 липня, діятимуть до 14 вересня 2026 року. Після цієї дати невикористані поїздки не зникнуть: їхня вартість буде автоматично перерахована в грошовий еквівалент і зарахована на баланс вашої транспортної картки, якими можна буде розраховуватися вже за новими тарифами.