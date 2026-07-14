Билеты по 8 гривен сгорят? Что будет с поездками в "Киев Цифровой" после смены тарифа

С 15 июля 2026 года стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте Киева возрастает до 30 гривен. Поэтому пользователям транспортных карт советуют обратить внимание на остаток неиспользованных поездок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА напомнили, что тарифы на проезд в столице меняются уже со среды, 15 июля. Хотя для пассажиров, которые пользуются городским транспортом регулярно, предусмотрена система скидок на проездные билеты.
Сообщается также, что после изменения стоимости проезда пользователям транспортных карт необходимо обратить внимание на остаток неиспользованных поездок.
Так, все оставшиеся поездки на транспортной карте необходимо использовать до 15 сентября 2026 года.
Согласно информации команды "Киев Цифровой", после 15 сентября неиспользованные поездки не будут аннулироваться.
Вместо этого их стоимость:
"В дальнейшем эти средства можно будет использовать для оплаты проезда по новым тарифам", - объяснили в КГГА.
Так, например, если 15 сентября на карте останется 10 поездок (приобретенных по 6,50 гривен), то на "Кошелек" перечислят 65 гривен.
Чтобы пользоваться "Кошельком" на цифровой транспортной карте, приложение "Киев Цифровой" необходимо обновить до последней версии.
Затем, чтобы приобрести новые поездки за средства из "Кошелька", нужно:
После этого средства спишутся с баланса "Кошелька".
В заключение жителям Киева объяснили: если нужно приобрести проездной, ученический или другой продукт за средства из "Кошелька" - необходимо обратиться в службу техподдержки.
Сделать это можно несколькими разными способами:
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 15 июля в Киеве стоимость проезда в коммунальном транспорте - в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере - вырастет до 30 гривен (разовая поездка).
Соответствующее решение подписал мэр столицы Виталий Кличко 10 июля. При этом система льгот остается неизменной.
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