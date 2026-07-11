Залежність від гаджетів? Скільки реально "сидять" онлайн малюки та школярі в Україні

Сьогодні гаджети захоплюють увагу дітей набагато швидше, ніж раніше. Чи перетвориться регулярне перебування в мережі чи використання додатків на проблему - може залежати, зокрема, від батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати Національного дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні.
Головне:
Результати проведеного агенцією Sense Research дослідження свідчать про те, що інтернет є невід'ємною частиною повсякденного життя для більшості українських дітей.
Так, ним користуються 78% дошкільнят (за словами їхніх батьків).
Із них 42% - проводять у мережі від 1 до 2 годин на день.
При цьому спеціалісти зазначають: час користування інтернетом серед дошкільнят - пов'язаний також із часом, який проводять онлайн їхні батьки.
Тобто діти тих батьків, які проводять менше часу в мережі, зазвичай також менше користуються інтернетом.
За даними національного дослідження, серед українських школярів:
При цьому 28% школярів щонайменше раз на тиждень проводять менше часу на навчанні через користування інтернетом.
За словами опитаних в межах дослідження батьків, соціальними мережами користуються лише близько 3% дошкільнят.
Причому більшість із тих, хто ними користуються, власного окремого акаунту не мають.
Тим часом більшість юних українців, які все ж таки мають власний акаунт, зареєстрували його у віці від 3 до 5 років.
Якщо ж говорити про школярів, то більшість із них під час опитування вказали, що почали користуватися соціальними мережами у віці від 6 до 10 років.
"Тобто до офіційно дозволеного віку реєстрації для більшості соціальних мереж", - констатували дослідники.
Серед топ-3 додатків, якими користуються в Україні дошкільнята, згадуються такі:
А ось до топ-4 додатків, якими користуються школярі, потрапили (виходячи з результатів проведеного дослідження):
Дослідники зазначають, що "більшість батьків позитивно оцінює свою здатність оцінювати та контролювати час, який їхні діти проводять в інтернеті".
Але, не зважаючи на це, у частини дітей все ж таки простежуються ознаки порушення балансу між часом онлайн та офлайн.
Крім того, користування гаджетами має вплив на всі сфери життя юних українців:
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