Закрите небо не зупинило: Фіцо знайшов спосіб дістатись до Москви на 9 травня

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо вирушив до Москви попри заборону країн Балтії пропускати його літак - маршрут довелося змінити на південний і вдвічі довший.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník N.
Через те, що країни Балтії закрили свій повітряний простір для прольоту прем'єра до Москви, літак із Фіцо змінив маршрут. Він прямує до російської столиці південним шляхом - через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та Росію.
Очікується, що літак приземлиться в Москві о 20:26 за центральноєвропейським часом.
Через обхідний маршрут політ триватиме близько пʼяти годин, хоча зазвичай переліт із Братислави до Москви займає приблизно дві з половиною години.
Разом із Фіцо на борту мають перебувати і кілька депутатів словацького парламенту.
Нагадаємо, що у Москві 9 травня відбудеться масштабний парад з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. На захід російський диктатор Володимир Путін запросив низку іноземних лідерів, в тому числі й Фіцо.
Захід зокрема планував відвідати президент Сербії Александр Вучич, однак пізніше Вучич несподівано захворів і змушений був перервати візит до США, де мав зустрітися з Дональдом Трампом.
Натомість після раптового повернення з США Вучич ліг в лікарню.
Вчора також стало відомо, що Латвія та Литва заборонили літакам перетинати свій повітряний простір на шляху до РФ.
Пізніше Естонія закрила повітряний простір і заборонила літакам використовувати його для польотів до Москви на парад до "Дня перемоги".
У відповідь Фіцо заявив, що його візит до Москви намагаються зірвати. За його словами, затримка літака зруйнувала плани двосторонніх зустрічей.
Разом з тим, за останніми даними, у програмі візиту Фіцо до Москви немає участі у параді російського диктатора Володимира Путіна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.