Закрытое небо не остановило: Фицо нашел способ добраться до Москвы на 9 мая

Премьер Словакии Роберт Фицо отправился в Москву, несмотря на запрет стран Балтии пропускать его самолет - маршрут пришлось изменить на южный и вдвое длиннее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denník N.
Из-за того, что страны Балтии закрыли свое воздушное пространство для пролета премьера в Москву, самолет с Фицо изменил маршрут. Он направляется в российскую столицу южным путем - через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и Россию.
Ожидается, что самолет приземлится в Москве в 20:26 по центральноевропейскому времени.
Из-за обходного маршрута полет продлится около пяти часов, хотя обычно перелет из Братиславы в Москву занимает примерно два с половиной часа.
Вместе с Фицо на борту должны находиться и несколько депутатов словацкого парламента.
Напомним, что в Москве 9 мая состоится масштабный парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. На мероприятие российский диктатор Владимир Путин пригласил ряд иностранных лидеров, в том числе и Фицо.
Мероприятие в частности планировал посетить президент Сербии Александр Вучич, однако позже Вучич неожиданно заболел и вынужден был прервать визит в США, где должен был встретиться с Дональдом Трампом.
Зато после внезапного возвращения из США Вучич лег в больницу.
Вчера также стало известно, что Латвия и Литва запретили самолетам пересекать свое воздушное пространство на пути в РФ.
Позже Эстония закрыла воздушное пространство и запретила самолетам использовать его для полетов в Москву на парад ко "Дню победы".
В ответ Фицо заявил, что его визит в Москву пытаются сорвать. По его словам, задержка самолета разрушила планы двусторонних встреч.
Вместе с тем, по последним данным, в программе визита Фицо в Москву нет участия в параде российского диктатора Владимира Путина.
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