У програмі візиту Фіцо до Москви немає участі у параді Путіна, - Aktuality
В уряді Словаччини оприлюднили програму візиту прем’єра Роберта Фіцо до Москви 9 травня. Однак у ній немає згадки про участь Фіцо у параді до "Дня перемоги" на Красній площі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.
Як повідомляє видання, на Facebook-сторінці уряду Словаччини сьогодні опублікували програму візиту Фіцо до Москви.
Першим пунктом програми словацького прем'єра вказано покладання вінка до могили невідомого солдата біля Кремля.
Далі заплановані двосторонні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Лулою да Сільва та генсеком Комуністичної партії Китаю То Ламом.
Водночас згадки про участь Фіцо у параді на Красній площі немає.
Видання зазначає, що якби прем'єр Словаччини стояв поруч з Путіним на святкуванні в Москві, то спостерігав за маршем тих, хто донедавна воював в Україні.
Поїздка Фіцо до Москви
Нагадаємо, днями словацький прем'єр Роберт Фіцо, який обіцяв приїхати на парад 9 травня у Москву, скасував участь у публічних заходах. За інформацією ЗМІ, причини невідомі, але зміни робочого графіку прем'єра можуть бути пов'язані з його станом здоров'я.
Поїздка Фіцо на парад до Москви також була під питанням, але журналісти не вважають, що словацький прем'єр, який має дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, вирішив так "завуальовано" скасувати візит.
Пізніше депутат від партії словацького прем'єра Ян Ріхтер сказав Dennik N, що Фіцо почувається добре як фізично, так і психічно. Він не пояснив, чому прем'єр скасував програму заходів, але зазначив, що поїздка Фіцо до Москви 9 травня відбудеться.
Додамо, що понад третина союзників Росії під різними приводами відмовилися від приїзду в Москву на парад.
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